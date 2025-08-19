Deepa Darmwal of BJP and Devki Bisht of Congress won in Zila Panchayat election in Nainital Uttarakhand नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित; BJP को मिला अध्यक्ष पद, लॉटरी से हुआ उपाध्यक्ष का फैसला, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतगणना हुई जिसके बाद परिणाम सीलबंद लिफाफे में रख दिया गया था। मंगलवार को नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नतीजों की घोषणा के बाद जीतने वाले प्रत्याशियों को प्रमाणपत्र दिए ।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नैनीताल, उत्तराखंडTue, 19 Aug 2025 04:48 PM
नैनीताल पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में हो रही सुनवाई के बीच मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए। डीएम वंदना सिंह ने बताया कि इन चुनावों में भाजपा की दीपा दर्मवाल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की देवकी बिष्ट विजयी रहीं।

केवल एक वोट से जीतीं भाजपा की दीपा

इस चुनाव के लिए हुए मतदान में कुल 22 मत पड़े थे। अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाली भाजपा की प्रत्याशी दीपा दर्मवाल ने 1 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। भाजपा उम्मीदवार को 11 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की पुष्पा नेगी को 10 मत मिले, जबकि एक वोट रद्द हो गया।

लॉटरी से हुआ उपाध्यक्ष पद का फैसला

उधर, उपाध्यक्ष पद के लिए हुई मतगणना के दौरान भाजपा के बहादुर नकदली और कांग्रेस की देवकी बिष्ट को बराबर मत यानी 10-10 वोट मिले जिसके बाद लॉटरी से विजेता का फैसला किया गया जो कि देवकी बिष्ट के पक्ष में गया।

चार दिन पहले हुई थी मतगणना

15 अगस्त को हुई मतगणना के बाद परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी और मतपत्र ट्रेजरी के लॉकर में सुरक्षित रख दिए गए थे। मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतगणना हुई जिसके बाद परिणाम सीलबंद लिफाफे में रख दिया गया था। मतगणना की वीडियोग्राफी भी हुई थी। मंगलवार को जिलाधिकारी वंदना ने औपचारिक रूप से परिणाम घोषित कर दिए।

सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी को दी बधाई

चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजयी भाजपा प्रत्याशी को बधाई देते हुए लिखा, ‘नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती दीपा दर्मवाल जी को निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। आपकी यह जीत प्रदेश में लोकतंत्र और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और सशक्त करेगी। उज्ज्वल कार्यकाल हेतु आपको अनंत शुभकामनाएं।’

कांग्रेस ने की थी परिणाम पर रोक लगाने की मांग

इससे पहले, मंगलवार सुबह कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कोर्ट में जिलाधिकारी की ओर से घोषित किए जाने वाले परिणामों को रोकने का आग्रह किया था, लेकिन दोपहर में सुनवाई से पूर्व ही जिला प्रशासन ने परिणाम जारी कर दिए।

नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 14 अगस्त को हुए चुनावों के दौरान कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा पर उसके कुछ जिला पंचायत सदस्यों को वोट डालने से रोकने के लिए उनका अपहरण करने का आरोप लगाया था ।

इसे लेकर खासा बवाल मचा तथा भाजपा कार्यकर्ताओं और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य तथा हल्द्वानी से विधायक सुमित ह्रदयेश के बीच हाथापाई भी हुई । यह भी आरोप लगाया गया कि इस मामले में पुलिस मूक दर्शक बनी रही । यशपाल आर्य के फेसबुक पेज पर इस पूरी घटना का सीधा प्रसारण हुआ ।

इस बीच, गायब जिला पंचायत सदस्यों के परिजनों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद अदालत ने पुलिस को उन्हें सुरक्षा में मतदान केंद्र तक ले जाने के आदेश दिए। (भाषा इनपुट के साथ)

