उधारी में डूबा MP का युवक मां संग पहुंचा ऋषिकेश, दोनों ने गंगा में लगा ली छलांग; बेटा बच निकला

कर्ज में गले तक डूबे एमपी के एक युवक ने मां संग ऋषिकेश में गंगा नदी में छलांग लगा ली। रेस्क्यू टीम ने किसी तरह युवक को तो बचा लिया, लेकिन उसकी मां का सुराग नहीं लग पाया है।

कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश निवासी मां-बेटे ने रविवार देर रात लक्ष्मणझूला क्षेत्र के नावघाट से गंगा में छलांग लगा दी। बेटा किसी तरह बच गया मगर मां गंगा के प्रवाह में लापता हो गई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सोमवार को एसडीआरएफ ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन महिला का सुराग नहीं मिला।

पुलिस के मुताबिक यह घटना रविवार रात करीब 12 बजे की है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश निवासी 26 वर्षीय यश श्रीधर मां 52 वर्षीय बीना श्रीधर के साथ ऋषिकेश आया था। दोनों देर रात स्वर्गाश्रम में नावघाट पहुंचे और गंगा में छलांग लगा दी। यश गंगा की लहरों के साथ किनारे पर पहुंच गया, लेकिन उसकी मां बीना लापता हो गई।

स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि यश से पूछताछ में पता चला है कि उन पर काफी कर्ज हो गया था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। कर्ज न चुका पाने पर उन्होंने यह कदम उठाया।