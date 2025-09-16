Debt Ridden MP Man Brings Mother to Rishikesh Both Jump into Ganga River उधारी में डूबा MP का युवक मां संग पहुंचा ऋषिकेश, दोनों ने गंगा में लगा ली छलांग; बेटा बच निकला, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Debt Ridden MP Man Brings Mother to Rishikesh Both Jump into Ganga River

उधारी में डूबा MP का युवक मां संग पहुंचा ऋषिकेश, दोनों ने गंगा में लगा ली छलांग; बेटा बच निकला

कर्ज में गले तक डूबे एमपी के एक युवक ने मां संग ऋषिकेश में गंगा नदी में छलांग लगा ली। रेस्क्यू टीम ने किसी तरह युवक को तो बचा लिया, लेकिन उसकी मां का सुराग नहीं लग पाया है।

Gaurav Kala ऋषिकेश, हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 07:13 AM
share Share
Follow Us on
उधारी में डूबा MP का युवक मां संग पहुंचा ऋषिकेश, दोनों ने गंगा में लगा ली छलांग; बेटा बच निकला

कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश निवासी मां-बेटे ने रविवार देर रात लक्ष्मणझूला क्षेत्र के नावघाट से गंगा में छलांग लगा दी। बेटा किसी तरह बच गया मगर मां गंगा के प्रवाह में लापता हो गई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सोमवार को एसडीआरएफ ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन महिला का सुराग नहीं मिला।

पुलिस के मुताबिक यह घटना रविवार रात करीब 12 बजे की है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश निवासी 26 वर्षीय यश श्रीधर मां 52 वर्षीय बीना श्रीधर के साथ ऋषिकेश आया था। दोनों देर रात स्वर्गाश्रम में नावघाट पहुंचे और गंगा में छलांग लगा दी। यश गंगा की लहरों के साथ किनारे पर पहुंच गया, लेकिन उसकी मां बीना लापता हो गई।

ये भी पढ़ें:भारी बारिश से गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबने से मां-बेटे समेत तीन की मौत, 5 घायल

स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि यश से पूछताछ में पता चला है कि उन पर काफी कर्ज हो गया था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। कर्ज न चुका पाने पर उन्होंने यह कदम उठाया।

पुलिस ने यश के परिजनों को सूचित कर दिया है। वहीं, सोमवार को एसडीआरएफ टीम ने स्वर्गाश्रम से लेकर भीमगोड़ा बैराज तक तलाशी अभियान चलाया लेकिन महिला का पता नहीं चल सका। लक्ष्मणझूला थाने के निरीक्षक कविंद्र सजवाण ने बताया कि मंगलवार को भी तलाशी अभियान चलाया जाएगा।

Suicide News Suicide Rishikesh Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।