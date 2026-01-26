यह कोई पर्यटन स्थल नहीं हैं, बद्रीनाथ-केदारनाथ में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर मंदिर समिति

Hindustan Hindi News
श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बहस तेज हो गई है। समिति ने कहा है कि मंदिर कोई पर्यटन स्थल नहीं हैं और इसमें प्रवेश का मुद्दा नागरिक अधिकारों का नहीं है।

Jan 26, 2026 05:36 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, देहरादून
श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बहस तेज हो गई है। समिति ने कहा है कि मंदिर कोई पर्यटन स्थल नहीं हैं और इसमें प्रवेश का मुद्दा नागरिक अधिकारों का नहीं है।

बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पीटीआई को बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम कोई पर्यटन स्थल नहीं हैं। ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित वैदिक परंपरा के केंद्र हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है।

हिंदू धार्मिक स्थलों में भी पारंपरिक नियम

उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, अनुशासन और पवित्रता की रक्षा के लिए है। जिस प्रकार मस्जिदों और गिरजाघरों में धार्मिक आचरण से संबंधित नियम होते हैं, उसी प्रकार हिंदू धार्मिक स्थलों में भी पारंपरिक नियम होते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति का केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में स्वागत है।

सनातन परंपरा में आस्था रखने वालों पर रोक नहीं

उनसे सिख और जैन श्रद्धालुओं के बारे में पूछा गया, जो लंबे समय से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते आ रहे हैं। इनमें उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल हैं। वह सिख हैं और मंदिर के द्वार खुलने के अवसर पर दोनों तीर्थस्थलों पर उपस्थित थे। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह मुद्दा किसी विशेष धर्म का नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक अनुशासन का है। सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

द्विवेदी ने कहा कि ये सभी हमारे प्राचीन पूजा स्थल हैं। इनके प्रबंधन और संचालन से जुड़े धार्मिक संगठनों, पुजारियों, संतों और स्थानीय संस्थाओं के विचारों पर विचार किया जाएगा। इन स्थलों से संबंधित कुछ कानून पहले बनाए गए थे, जिनकी समीक्षा की जा रही है। आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर की जाएगी।

मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा : रावत

हालांकि, विपक्ष ने इस मामले में पाखंड का आरोप लगाया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि कई तीर्थ स्थलों पर पहले से ही स्थानीय नियम और परंपराएं मौजूद हैं, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

हरीश रावत ने कहा था कि अगर प्रतिबंध लगाना ही है तो इसे हर जगह एक साथ लागू किया जाना चाहिए। हर की पौड़ी जैसे कई तीर्थ स्थलों पर नगरपालिका नियमों में पहले से ही यह निर्धारित है कि कौन कहां ठहर सकता है। लेकिन यह भाजपा का पाखंड है। दुनिया के अन्य धर्म दूसरों को अपने धार्मिक मूल्यों को साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और यहां प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में कई मंदिरों के निर्माण में गैर-हिंदू समुदायों का योगदान रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हम कानूनों की समीक्षा कर रहे हैं: सीएम

वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सभी धार्मिक स्थल हमारे प्राचीन पूजा स्थल हैं। इसलिए इन स्थलों पर आने-जाने वाले और इनका प्रबंधन करने वाले लोगों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। इन स्थलों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और अतीत में इनके संबंध में कुछ कानून बनाए गए थे। हम उन कानूनों की भी समीक्षा कर रहे हैं और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे।

