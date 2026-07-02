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मां-भाई और गर्भवती भाभी के कत्ल में हुई फांसी, 12 साल पुराने केस में नया मोड़; HC करेगा सुनवाई

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नैनीताल
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टिहरी के एक युवक को अपनी मां, भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से कत्ल करने के आरोप में फांसी की सजा हुई थी। 12 साल पुराने केस में दो सवाल अभी भी अनसुलझे हुए हैं। हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा।

मां-भाई और गर्भवती भाभी के कत्ल में हुई फांसी, 12 साल पुराने केस में नया मोड़; HC करेगा सुनवाई

अपनी मां, बड़े भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर निर्मम हत्या करने के 12 साल पुराने मामले की हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले आरोपी को अगस्त 2021 में निचली अदालत की ओर से फांसी की सजा मिल चुकी है। अदालत ने मामले में बुधवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने सुनवाई जारी रखते हुए, अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत की है।

कोर्ट के समक्ष इस संगीन कत्ल के मामले में दो अहम सवाल उठाए गए। बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि कुछ बातों पर गौर नहीं किया गया। अदालत ने तब तक राज्य सरकार से आरोपी के संबंध में पेश किए गए रिकॉर्ड का अवलोकन करने को कहा है। साथ ही ये भी देखने को कहा है कि घटना के वक्त आरोपी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त तो नहीं था? सजा सुनाते वक्त कोई तथ्य छूट तो नहीं गया।

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मेडिकल स्थिति की जांच की जाए

हाईकोर्ट ने फांसी की सजा देने के आधार पर उसकी मेडिकल स्थिति को जानने के लिए दोबारा से सुनवाई के लिए विचारणीय न्यायालय को रिफरेंस आदेश वापस भेजा था। निचली अदालत ने मामले में फिर से सुनवाई करते हुए आरोपी को स्वस्थ्यचित पाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। जिसपर आरोपी की ओर से कहा गया कि घटना के वक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के संबंध में कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में मामले में दोबारा सुनवाई की जाए।

हाई कोर्ट के आदेश पर निचली अदालत ने फिर सुनवाई की

हाई कोर्ट के आदेश पर निचली अदालत ने इस मामले में दोबारा सुनवाई की। अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए उसकी फांसी की सजा को पूर्ववत रखा और कहा कि घटना के वक्त वह किसी रोग से पीड़ित नहीं था। आरोपी फांसी की सजा का हकदार है। उसने एक मां की कोख में पल रहे बच्चे समेत दो अन्य की तलवार से निर्मम हत्या की है।

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घटना क्या हुई थी

मामले के अनुसार, टिहरी गढ़वाल के गुमाल गांव निवासी संजय सिंह ने 13 दिसंबर 2014 को मामूली बात पर अपनी मां, बड़े भाई और गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर हत्या कर दी थी। जिसकी रिपोर्ट आरोपी के पिता राम सिंह पवार ने दर्ज कराई थी। दोषी संजय सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने अगस्त 2021 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। जिसे आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

बचाव पक्ष की दलील

हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ को न्याय मित्र नियुक्त कर आरोपी की ओर से बहस के लिए नियुक्त किया गया। न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि मृत्यु दंड की सजा पाया आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मेडिकल बोर्ड ने भी आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए कहा है, कि वह अपने द्वारा किए जाने वाले कृत्य का परिणाम नहीं जानता है। वह इलाज के बाद ठीक हो सकता है, मगर निचली अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुना दी।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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