Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Deadly Gas Leak Three Men including two brothers Found Dead in School Building dehradun
देहरादून में स्कूल के कमरे में दो भाईयों समेत 3 की लाश, गैस लीक से सोते-सोते चली गई जान

संक्षेप:

देहरादून जिले के त्यूणी में स्कूल के कमरे में दो भाइयों समेत तीन की लाश मिली। तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस ने प्राथमिक जांच में बताया कि गैस लीक के कारण तीनों की जान गई। हालांकि पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।

Dec 08, 2025 07:27 am ISTGaurav Kala त्यूणी(देहरादून)
देहरादून जिले के तहसील क्षेत्र के भूठ गांव में रविवार को तीन युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतकों में दो सगे भाई भी शामिल हैं। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के अनुसार तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे मौत गैस रिसाव से दम घुटने की आशंका जताई जा रही है।

नायब तहसीलदार सरदार सिंह राणा ने बताया कि प्रकाश (35) और संजय (28), पुत्र केवलराम, निवासी डिरनाड़, अपने साथी संदीप (25) निवासी पट्यूड़ के साथ भूठ गांव के जूनियर हाईस्कूल के पुराने भवन में रह रहे थे। तीनों राजमिस्त्री और मजदूरी का काम करते थे। रविवार सुबह जब वे कमरे से बाहर नहीं निकले तो ग्रामीणों को शक हुआ।

ग्रामीणों ने स्कूल भवन के पास पहुंचकर देखा तो उन्हें रसोई गैस की तेज बदबू आई। बार-बार आवाज देने के बावजूद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो राजस्व पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो तीनों युवक बेहोशी की हालत में पाए गए। कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी और पास में रखा सिलेंडर गैस लीक कर रहा था। तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए पीएचसी भेजे गए हैं। प्रथमदृष्टया मौत का कारण गैस लीक होने से दम घुटना माना जा रहा है।

भाइयों की मौत से परिवार पर संकट

हादसे में दो सगे भाइयों की मौत की खबर से डिरनाड़ गांव में मातम छा गया। बुजुर्ग मां-बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि अब उनके सामने दो बहुओं और चार छोटे बच्चों का सहारा बनने की चुनौती खड़ी हो गई है। गांव का माहौल गमगीन है और हर किसी की आंख नम है।

डिरनाड़ निवासी केवलराम के बेटे प्रकाश और संजय ही परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। दोनों ही राजमिस्त्री का काम कर अपने परिवार और माता-पिता का भरण-पोषण कर रहे थे। बीते दिनों से वे भूठ गांव में एक मकान के निर्माण कार्य में लगे हुए थे और अपने साथी संदीप के साथ पुराने स्कूल भवन में रह रहे थे।

बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात भोजन बनाने के बाद चूल्हे का स्विच बंद करना भूल गए, जिससे पूरी रात गैस रिसती रही और तीनों की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे ने दो मासूम परिवारों को अनाथ कर दिया है। संजय के तीन साल का बेटा और दो महीने की बेटी है, जबकि प्रकाश के सात और चार साल के दो बेटे हैं। मासूम बच्चों को अभी तक समझ भी नहीं है कि उनके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। स्थानीय क्षेत्र पंचायत सदस्य हरपाल चौहान के मुताबिक परिवार में दोनों भाइयों के अलावा कमाने वाला कोई नहीं था, जिससे स्थिति और भी दयनीय हो गई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
