देहरादून में स्कूल के कमरे में दो भाईयों समेत 3 की लाश, गैस लीक से सोते-सोते चली गई जान

संक्षेप: देहरादून जिले के त्यूणी में स्कूल के कमरे में दो भाइयों समेत तीन की लाश मिली। तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस ने प्राथमिक जांच में बताया कि गैस लीक के कारण तीनों की जान गई। हालांकि पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।

देहरादून जिले के तहसील क्षेत्र के भूठ गांव में रविवार को तीन युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतकों में दो सगे भाई भी शामिल हैं। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के अनुसार तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे मौत गैस रिसाव से दम घुटने की आशंका जताई जा रही है।

नायब तहसीलदार सरदार सिंह राणा ने बताया कि प्रकाश (35) और संजय (28), पुत्र केवलराम, निवासी डिरनाड़, अपने साथी संदीप (25) निवासी पट्यूड़ के साथ भूठ गांव के जूनियर हाईस्कूल के पुराने भवन में रह रहे थे। तीनों राजमिस्त्री और मजदूरी का काम करते थे। रविवार सुबह जब वे कमरे से बाहर नहीं निकले तो ग्रामीणों को शक हुआ।

ग्रामीणों ने स्कूल भवन के पास पहुंचकर देखा तो उन्हें रसोई गैस की तेज बदबू आई। बार-बार आवाज देने के बावजूद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो राजस्व पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो तीनों युवक बेहोशी की हालत में पाए गए। कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी और पास में रखा सिलेंडर गैस लीक कर रहा था। तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए पीएचसी भेजे गए हैं। प्रथमदृष्टया मौत का कारण गैस लीक होने से दम घुटना माना जा रहा है।

भाइयों की मौत से परिवार पर संकट हादसे में दो सगे भाइयों की मौत की खबर से डिरनाड़ गांव में मातम छा गया। बुजुर्ग मां-बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि अब उनके सामने दो बहुओं और चार छोटे बच्चों का सहारा बनने की चुनौती खड़ी हो गई है। गांव का माहौल गमगीन है और हर किसी की आंख नम है।

डिरनाड़ निवासी केवलराम के बेटे प्रकाश और संजय ही परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। दोनों ही राजमिस्त्री का काम कर अपने परिवार और माता-पिता का भरण-पोषण कर रहे थे। बीते दिनों से वे भूठ गांव में एक मकान के निर्माण कार्य में लगे हुए थे और अपने साथी संदीप के साथ पुराने स्कूल भवन में रह रहे थे।