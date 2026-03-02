Hindustan Hindi News
दहशत और बदहवासी में कट रहे दिन-रात; मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों ने बताई अपनी हालत

Mar 02, 2026 12:16 pm ISTGaurav Kala देहरादून/हल्द्वानी, हिन्दुस्तान टीम
अच्छी नौकरी और सुनहरे सपनों की तलाश में भारत से मिडिल ईस्ट गए लोग खौफ के साए में हैं। अमेरिकी और ईरान के बीच भयंकर युद्ध से खाड़ी देश दहल रहे हैं। भारतीयों ने ‘हिन्दुस्तान’ से अपनी आपबीती साझा की है।

दहशत और बदहवासी में कट रहे दिन-रात; मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों ने बताई अपनी हालत

अच्छी जिंदगी के सपने लेकर भारत से रोजगार और पढ़ाई के लिए खाड़ी देशों में गए लोग खौफ के साए में हैं। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध से मिडिल ईस्ट के देशों में बढ़े तनाव का सीधा असर इन लोगों पर भी पड़ रहा है। साथ ही भारत से दुबई, दोहा और अबूधाबी आदि जगह घूमने गए लोग भी अनचाही विपरीत परिस्थितियों में फंसकर बेचैनी और बेबसी महसूस कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों ने अपनी आपबीती हिन्दुस्तान से साझा की है।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दुबई घूमने गए दर्शन सिंह रावत बुर्ज खलीफा के पास एक होटल में ठहरे हैं। उन्होंने फोन पर दुबई के भयावह हालात बयां किए। उन्होंने बताया कि शनिवार रात से बुर्ज खलीफा और पाम जुमेराह के आसपास के इलाकों में लगातार तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। बकौल रावत-हमारा पूरा परिवार सहमा रहा। पूरी रात बेचैनी और बेबसी के बीच आंखों में काटी।

रिसेप्शन पर काटी रात

खौफ के चलते कोई नहीं सो पाया। होटल में ठहरे अधिकांश लोग, अपने कमरों को छोड़कर रिसेप्शन पर जमा थे। किसी भी संभावित खतरे से अपनी और अपनों की जान को बचाने के लिए हर कोई किसी सुरक्षित जगह पहुंचना चाहता था। धमाकों की गूंज, महंगे होते होटल और उड़ानों की अनिश्चितता के बीच खाड़ी में फंसे उत्तराखंड के लोग हर पल हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में बैठे उनके परिजन हर फोन कॉल के साथ राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं।

‘धमाकों से डर, न जाने कब गिर जाएगी मिसाइल’

‘मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह से लाइव जंग नहीं देखी। कल रात भर नींद नहीं आई। धमाकों की आवाज से पूरा अबूधाबी सहम गया है। अब यही डर सता रहा है कि न जाने कब मिसाइल हमारे आसपास गिर जाएगी। धमाकों की गूंज का असर दुबई से अबूधाबी तक है।’ यह बात अबूधाबी में जंग का मंजर देख रहे उत्तराखंड के चम्पावत निवासी नवीन सिंह बोहरा ने रविवार को ‘हिन्दुस्तान’ से साझा की।

नवीन मूल रूप से चम्पावत के सिमल्टा गांव के रहने वाले हैं। दो साल पहले वह अबूधाबी चले गए और वहां एक लग्जरी गाड़ियों के शोरूम में नौकरी करते हैं। रविवार सुबह ‘हिन्दुस्तान’ से बात करते हुए नवीन ने बताया कि शनिवार रात से ही अबूधाबी में अलर्ट घोषित किया गया है। करीब 50 किलोमीटर दूर दुबई और उसके आसपास के इलाकों में ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं। बताया कि अबूधाबी में जिस जगह वह रह रहे हैं वहां तक धमाकों की गूंज है। उनके फ्लैट के ऊपर आसमान से होकर मिसाइलें गुजर रही हैं।

परिवारवालों को बताया, मैं ठीक हूं

नवीन ने बताया कि उनकी अपने परिवारवालों से लगातार बात हो रही है। वह बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अब डर बढ़ गया है। जिस तरह से ईरान मिसाइलें दाग रहा है, उसके धमाकों से धड़कनें दहलने लगी हैं। बताया कि कई किलोमीटर दूर तक मिसाइलें गिरने के परिणाम सामने आ रहे हैं। मिसाइलें सड़कें चीर रहीं हैं और ऊंचे भवनों में दरार पड़ने लगी हैं।

हल्द्वानी में ईरान पर हमले के विरोध में प्रदर्शन

उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन और परिवर्तनकामी छात्र संगठन ने अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले का विरोध किया। उन्होंने बुद्ध पार्क में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायली शासकों के पोस्टरों का दहन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमले का उद्देश्य ईरान को परमाणु कार्यक्रम से वंचित करना और वहां तख्तापलट कर अपनी मनमानी थोपना है। इस दौरान महेश, टीकाराम पांडे, मुकेश भंडारी, रियासत, अनिषेख, प्रकाश आदि मौजूद रहे।

