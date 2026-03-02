दहशत और बदहवासी में कट रहे दिन-रात; मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों ने बताई अपनी हालत
अच्छी नौकरी और सुनहरे सपनों की तलाश में भारत से मिडिल ईस्ट गए लोग खौफ के साए में हैं। अमेरिकी और ईरान के बीच भयंकर युद्ध से खाड़ी देश दहल रहे हैं। भारतीयों ने ‘हिन्दुस्तान’ से अपनी आपबीती साझा की है।
अच्छी जिंदगी के सपने लेकर भारत से रोजगार और पढ़ाई के लिए खाड़ी देशों में गए लोग खौफ के साए में हैं। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध से मिडिल ईस्ट के देशों में बढ़े तनाव का सीधा असर इन लोगों पर भी पड़ रहा है। साथ ही भारत से दुबई, दोहा और अबूधाबी आदि जगह घूमने गए लोग भी अनचाही विपरीत परिस्थितियों में फंसकर बेचैनी और बेबसी महसूस कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों ने अपनी आपबीती हिन्दुस्तान से साझा की है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दुबई घूमने गए दर्शन सिंह रावत बुर्ज खलीफा के पास एक होटल में ठहरे हैं। उन्होंने फोन पर दुबई के भयावह हालात बयां किए। उन्होंने बताया कि शनिवार रात से बुर्ज खलीफा और पाम जुमेराह के आसपास के इलाकों में लगातार तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। बकौल रावत-हमारा पूरा परिवार सहमा रहा। पूरी रात बेचैनी और बेबसी के बीच आंखों में काटी।
रिसेप्शन पर काटी रात
खौफ के चलते कोई नहीं सो पाया। होटल में ठहरे अधिकांश लोग, अपने कमरों को छोड़कर रिसेप्शन पर जमा थे। किसी भी संभावित खतरे से अपनी और अपनों की जान को बचाने के लिए हर कोई किसी सुरक्षित जगह पहुंचना चाहता था। धमाकों की गूंज, महंगे होते होटल और उड़ानों की अनिश्चितता के बीच खाड़ी में फंसे उत्तराखंड के लोग हर पल हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में बैठे उनके परिजन हर फोन कॉल के साथ राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं।
‘धमाकों से डर, न जाने कब गिर जाएगी मिसाइल’
‘मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह से लाइव जंग नहीं देखी। कल रात भर नींद नहीं आई। धमाकों की आवाज से पूरा अबूधाबी सहम गया है। अब यही डर सता रहा है कि न जाने कब मिसाइल हमारे आसपास गिर जाएगी। धमाकों की गूंज का असर दुबई से अबूधाबी तक है।’ यह बात अबूधाबी में जंग का मंजर देख रहे उत्तराखंड के चम्पावत निवासी नवीन सिंह बोहरा ने रविवार को ‘हिन्दुस्तान’ से साझा की।
नवीन मूल रूप से चम्पावत के सिमल्टा गांव के रहने वाले हैं। दो साल पहले वह अबूधाबी चले गए और वहां एक लग्जरी गाड़ियों के शोरूम में नौकरी करते हैं। रविवार सुबह ‘हिन्दुस्तान’ से बात करते हुए नवीन ने बताया कि शनिवार रात से ही अबूधाबी में अलर्ट घोषित किया गया है। करीब 50 किलोमीटर दूर दुबई और उसके आसपास के इलाकों में ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं। बताया कि अबूधाबी में जिस जगह वह रह रहे हैं वहां तक धमाकों की गूंज है। उनके फ्लैट के ऊपर आसमान से होकर मिसाइलें गुजर रही हैं।
परिवारवालों को बताया, मैं ठीक हूं
नवीन ने बताया कि उनकी अपने परिवारवालों से लगातार बात हो रही है। वह बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अब डर बढ़ गया है। जिस तरह से ईरान मिसाइलें दाग रहा है, उसके धमाकों से धड़कनें दहलने लगी हैं। बताया कि कई किलोमीटर दूर तक मिसाइलें गिरने के परिणाम सामने आ रहे हैं। मिसाइलें सड़कें चीर रहीं हैं और ऊंचे भवनों में दरार पड़ने लगी हैं।
हल्द्वानी में ईरान पर हमले के विरोध में प्रदर्शन
उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन और परिवर्तनकामी छात्र संगठन ने अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले का विरोध किया। उन्होंने बुद्ध पार्क में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायली शासकों के पोस्टरों का दहन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमले का उद्देश्य ईरान को परमाणु कार्यक्रम से वंचित करना और वहां तख्तापलट कर अपनी मनमानी थोपना है। इस दौरान महेश, टीकाराम पांडे, मुकेश भंडारी, रियासत, अनिषेख, प्रकाश आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।