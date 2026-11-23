Exclusive: देहरादून समेत उत्तराखंड के चार जिलों में कैंसर का डे केयर सेंटर शुरू, बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने होंगे
कैंसर के मरीजों को अब उत्तराखंड से बाहर किसी बड़े शहर के चक्कर नहीं काटने होंगे। देहरादून समेत उत्तराखंड के चार जिलों में डे केयर सेंटर शुरू हो गया है।
उत्तराखंड के कैंसर मरीजों को अब कीमोथेरेपी के लिए बड़े शहरों और मेडिकल कॉलेजों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने चार जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर शुरू कर दिए हैं। जल्द ही यह सुविधा सभी जिलों में उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर व पौड़ी गढ़वाल के अस्पतालों में डिस्ट्रिक्ट डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत इन केंद्रों पर सुरक्षित इलाज के लिए डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के प्राचार्यों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि उनके संस्थानों में इलाज करा रहे ऐसे कैंसर मरीजों को उनके गृह जनपद के डे केयर सेंटर में रेफर किया जाए, जिन्हें इंटरमीडिएट कीमोथेरेपी सेशन या डे केयर सेवाओं की जरूरत है।
इन केंद्रों पर तैनात डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को एम्स ऋषिकेश के ऑन्कोलॉजी विभाग में एक-एक महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी एम्स के विशेषज्ञों की निगरानी में मरीजों को कीमोथेरेपी देंगे। दूसरे बैच में 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रुद्रप्रयाग, नैनीताल, टिहरी और चमोली के डॉक्टरों व नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है।
देहरादून के सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल में डे केयर सेंटर को सुचारु कर दिया गया है। मरीजों के आने पर उन्हें इलाज और कीमोथेरेपी की सुविधा दी जाएगी।
पहला चरण : डे केयर सेंटर और डॉक्टर
● देहरादून (कोरोनेशन: जिला अस्पताल): डॉ. मनीष शर्मा
● हरिद्वार (उप जिला अस्पताल, रुड़की): डॉ.शैलेश तिवारी
● यूएसनगरनगर(जिला अस्पताल, रुद्रपुर): डॉ.पूर्वी प्रजापति
● पौड़ी गढ़वाल (उप जिला अस्पताल): डॉ.प्रिंसी
दूसरा चरण : चार पहाड़ी जिलों की बारी
● रुद्रप्रयाग (जिला अस्पताल): डॉ. शिवम रावत
● नैनीताल (उप जिला अस्पताल): डॉ. निशिकांत
● टिहरी (जिला अस्पताल): डॉ.अक्षत थापा
● चमोली (जिला अस्पताल): डॉ.नैंसी
जिन मरीजों को अति-विशेषज्ञ इलाज या जटिल प्रक्रियाओं की जरूरत होगी, उनका उपचार पहले की तरह बड़े संस्थानों में ही जारी रहेगा। इस पहल से एम्स ऋषिकेश, दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज पर मरीजों का दबाव कम होगा और ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों के समय व धन की बचत होगी।
कार्रवाई : दून के तीन निजी नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस
देहरादून। अपने अस्पताल तैयार नहीं करने वाले निजी नर्सिंग कॉलेजों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शहर के ऐसे तीन बड़े निजी नर्सिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर सालभर का अल्टीमेटम दे दिया है। तय अवधि में अस्पताल नहीं बनाने पर दून अस्पताल से मिली संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
प्राचार्य डॉ. गीता जैन के कार्यालय की ओर से मांडूवाला, डूंगा और हरिद्वार रोड स्थित तीन निजी नर्सिंग कॉलेजों को नोटिस भेजे गए। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और शासन स्तर पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया। फैसला हुआ कि जो भी निजी नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थान छात्रों के प्रयोगात्मक एवं नैदानिक प्रशिक्षण के लिए सरकारी अस्पतालों के बेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अधिकतम एक वर्ष के भीतर अपना अस्पताल तैयार करना होगा। इस आदेश के बाद निजी नर्सिंग कॉलेज संचालकों में हलचल मच गई है।
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