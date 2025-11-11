Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Daughter Wedding ahead and Bank debt heartbroken farmer set fire his own crop in udham singh nagar
बेटी की शादी और बैंक का कर्ज; टूटे दिल से किसान ने अपनी ही फसल में क्यों लगाई आग

बेटी की शादी और बैंक का कर्ज; टूटे दिल से किसान ने अपनी ही फसल में क्यों लगाई आग

संक्षेप: उधमसिंह नगर के एक किसान ने अपनी ही फसल में आग लगा दी। हालांकि अन्य किसानों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि किसान धान की बिक्री न होने से परेशान था। 15 दिन बाद उसकी बेटी की शादी थी।

Tue, 11 Nov 2025 03:12 PMGaurav Kala मयंक त्यागी, किच्छा, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बेटी की शादी सिर पर, लेकिन धान नहीं बिक रही। एक महीने से चक्कर काट रहे उत्तराखंड के किसान चंद्रपाल को बैंक का कर्ज और बेटी के शादी के खर्च की चिंता ने तोड़ दिया। परेशान चंद्रपाल ने सरकारी क्रय केंद्र पर अपने धान के ढेर में आग लगा दी। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद अन्य किसानों ने उसे पकड़ लिया। तुरंत आग बुझा दी और नुकसान होने से बचा लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना किच्छा की है। इन दिनों पूरे ऊधमसिंह नगर जिले में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद बंद होने से किसान परेशान हैं। ग्राम दरऊ निवासी किसान चंद्रपाल की बेटी की शादी 15 दिन बाद होनी है। उन्होंने बताया कि बहेड़ी जिला बरेली (यूपी) में बेटी का रिश्ता तय हुआ है। धान बेचने से मिलने वाले रुपयों से शादी की तैयारी करनी है।

ये भी पढ़ें:महिलाओं के गहने पहनने की सीमा तय, अंग्रेजी शराब पर पाबंदी; पंचायत का फरमान
ये भी पढ़ें:फ्रॉड सालभर करता रहा सरकारी नौकरी, यूपी और उत्तराखंड दोनों सरकारों को कैसे ठगा

धान की बिक्री बंद होने से परेशान किसान

लगभग 28 दिन पहले उन्होंने 60 कुंतल धान दरऊ केंद्र पर जमा किया, लेकिन केंद्र प्रभारी ने लिमिट पूरी होने का हवाला देकर तौल करने से मना कर दिया। वह रोज इस उम्मीद से केंद्र में जाते हैं कि आज धान बिकेगी, लेकिन मायूस घर लौटना पड़ता है। एक तो बैंक का कर्ज और दूसरा बेटी की शादी का खर्च, दोनों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया है। चंद्रपाल का कहना है कि खुले बाजार में एमएसपी से काफी कम दाम मिल रहे हैं। इससे उनकी लागत भी नहीं निकलेगी। ऐसे में हताश होकर धान के ढेर में आग लगाने जैसा कदम उठाना पड़ा। वहीं कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ भी घटना के बाद दरऊ क्रय केंद्र पहुंचे। उन्होंने धान खरीद शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

254 क्रय केंद्रों पर खरीद ठप

कुमाऊं मंडल में कुल 296 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 254 केंद्र ऊधमसिंह नगर जिले में ही हैं। जिले के सभी केंद्रों में तय लिमिट पूरी होने की बात कहते हुए तौल बंद है। आंकड़ों के अनुसार, कुमाऊं में छह लाख 58 हजार मिट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य था। अब तक पांच लाख 30 हजार 356 मिट्रिक टन खरीद हो चुकी है।

किसानों के अनुसार, अक्तूबर में दरऊ क्रय केंद्र खुलने के बाद सिर्फ नौ दिन ही धान की तौल हुई। 49 किसानों का करीब चार हजार कुंतल धान एक महीने से खुले में पड़ा है। किच्छा में कुछ 18 सरकारी धान क्रय केंद्र बनाए हैं। सभी केंद्रों में लिमिट पूरी होने का हवाला देते हुए खरीद बंद है। घटना के बाद किसानों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम गौरव पांडे को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने बताया कि आरएफसी को धान खरीद की लिमिट बढ़ाने का अनुरोध किया है, तौल शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Udham Singh Nagar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।