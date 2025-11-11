बेटी की शादी और बैंक का कर्ज; टूटे दिल से किसान ने अपनी ही फसल में क्यों लगाई आग

संक्षेप: उधमसिंह नगर के एक किसान ने अपनी ही फसल में आग लगा दी। हालांकि अन्य किसानों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि किसान धान की बिक्री न होने से परेशान था। 15 दिन बाद उसकी बेटी की शादी थी।

बेटी की शादी सिर पर, लेकिन धान नहीं बिक रही। एक महीने से चक्कर काट रहे उत्तराखंड के किसान चंद्रपाल को बैंक का कर्ज और बेटी के शादी के खर्च की चिंता ने तोड़ दिया। परेशान चंद्रपाल ने सरकारी क्रय केंद्र पर अपने धान के ढेर में आग लगा दी। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद अन्य किसानों ने उसे पकड़ लिया। तुरंत आग बुझा दी और नुकसान होने से बचा लिया।

घटना किच्छा की है। इन दिनों पूरे ऊधमसिंह नगर जिले में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद बंद होने से किसान परेशान हैं। ग्राम दरऊ निवासी किसान चंद्रपाल की बेटी की शादी 15 दिन बाद होनी है। उन्होंने बताया कि बहेड़ी जिला बरेली (यूपी) में बेटी का रिश्ता तय हुआ है। धान बेचने से मिलने वाले रुपयों से शादी की तैयारी करनी है।

धान की बिक्री बंद होने से परेशान किसान लगभग 28 दिन पहले उन्होंने 60 कुंतल धान दरऊ केंद्र पर जमा किया, लेकिन केंद्र प्रभारी ने लिमिट पूरी होने का हवाला देकर तौल करने से मना कर दिया। वह रोज इस उम्मीद से केंद्र में जाते हैं कि आज धान बिकेगी, लेकिन मायूस घर लौटना पड़ता है। एक तो बैंक का कर्ज और दूसरा बेटी की शादी का खर्च, दोनों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया है। चंद्रपाल का कहना है कि खुले बाजार में एमएसपी से काफी कम दाम मिल रहे हैं। इससे उनकी लागत भी नहीं निकलेगी। ऐसे में हताश होकर धान के ढेर में आग लगाने जैसा कदम उठाना पड़ा। वहीं कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ भी घटना के बाद दरऊ क्रय केंद्र पहुंचे। उन्होंने धान खरीद शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

254 क्रय केंद्रों पर खरीद ठप कुमाऊं मंडल में कुल 296 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 254 केंद्र ऊधमसिंह नगर जिले में ही हैं। जिले के सभी केंद्रों में तय लिमिट पूरी होने की बात कहते हुए तौल बंद है। आंकड़ों के अनुसार, कुमाऊं में छह लाख 58 हजार मिट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य था। अब तक पांच लाख 30 हजार 356 मिट्रिक टन खरीद हो चुकी है।