बेटी ने प्रेमी संग मिलकर सौतेली मां को मार डाला, सिर काटकर नहर किनारे फेंका
मेरठ की एक लड़की ने अपने प्रेमी संग मिलकर सौतेली मां की हत्या कर सिर धड़ से अलग किया। शव को बोरे में पैक किया और मंगलौर नहर किनारे फेंक आई।
महेश्वर सिंह, रुड़की
मेरठ निवासी युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर सौतेली मां की हत्या कर आधी रात शव मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में बोरी में बंद कर फेंक दिया। मंगलवार को महिला का सिर कटा शव नहर किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस बुधवार को पूरे मामले का खुलासा करेगी।
मंगलौर में नहर किनारे सिंचाई विभाग के कार्यालय के सामने लोगों ने महिला का शव पड़ा देखा। महिला का सिर धड़ से अलग था। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाने के साथ ही मौके से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसकी सौतेली बेटी उन्नति ने अपने प्रेमी आशीष चौहान के साथ की। वारदात को कार के अंदर अंजाम दिया गया।
हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस
हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने महिला के शव को बोरी में भरकर मंगलौर नहर पुल के पास ठिकाने लगा दिया और मौके से पहाड़ की तरफ फरार हो गए। एसपी देहात शेखर चन्द्र सुयाल ने बताया कि पुलिस हत्या की वजह पता लगाने में जुटी है।
दो कांवड़ियों की मौत मामले में केस दर्ज
रुड़की। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में रविवार शाम झिलमिल होटल के पास बुलेट और बाइक की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई थी। हादसा शाम करीब पांच से छह बजे के बीच हुआ था। दोनों युवक हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। ग्राम किवाना शामली निवासी राजदीप मलिक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका छोटा भाई संदीप मलिक बाइक से गांव के विपिन पुत्र राजपाल के साथ हरिद्वार जा रहा था। झिलमिल होटल के पास सामने से आ रही बुलेट ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में संदीप और विपिन की मौके पर ही मौत हो गई। तहरीर के अनुसार घटना को गांव के दो कांवड़ियों सचिन मलिक और अमरपाल मलिक ने देखा। दोनों बाइक घटनास्थल से बरामद हुई हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
कलियर में गिरने से मजदूर की मौत
कलियर। दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले की तैयारियों के बीच सोमवार को जर्मन हैंगर के गेट पर काम करते समय ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के अनुसार उर्स के लिए पार्किंग स्थल पर जर्मन हैंगर लगाने का काम चल रहा है। सोमवार को मजदूर हैंगर के गेट पर काम कर रहे थे। इसी दौरान 38 वर्षीय रामचंद्र निवासी रघुनाथ खेड़ा थाना बछरावां जिला रायबरेली का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह ऊंचाई से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि जर्मन हैंगर पर काम कर रहे मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इससे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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