अल्मोड़ा में बेटी और हरियाणा के दामाद ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला, शरीर में चोट के 15 निशान
अल्मोड़ा में बेटी ने अपने पति संग मिलकर पिता को पीट-पीटकर मार डाला। दामाद हरियाणा का बताया जा रहा है। दोनों वारदात के बाद से फरार हैं। उधर, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अल्मोड़ा जिले के दन्या थाना क्षेत्र के सेली में ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मामले में उसकी विवाहित बेटी और हरियाणा निवासी दामाद पर हत्या का आरोप लगा है। घटना के बाद से बेटी और दामाद फरार हैं। पुलिस को अभी तहरीर नहीं मिली है।
पुलिस के मुताबिक, सेली में एक युवती के पति के साथ मिलकर पिता पर कातिलाना हमले की सूचना मिली। पड़ताल में पता चला कि चंद्रशेखर पाण्डे पुत्र नारायण दत्त पाण्डे ने दो माह पहले हरियाणा में रह रही बड़ी बेटी का विवाह वहीं किया था। 20 जून को बेटी और दामाद गांव आए थे। यहां उनका चंद्रशेखर से विवाद हो गया।
बेटी और दामाद ने बुरी तरह पीटा
आरोप है कि बेटी और दामाद ने चंद्रशेखर पर हमला किया। पीट-पीटकर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। आठ साल की बेटी के साथ उन्हें घर में बंदकर दोनों फरार हो गए। चंद्रशेखर की पत्नी और गांव के लोग उनको सीएचसी धौलादेवी लाए। जांच में पता चला कि चंद्रशेखर के हाथ-पांव में फ्रैक्चर है। सिर पर गंभीर चोट थी। डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। सोमवार को परिजन उन्हें एसटीएच लाए। रास्ते में दम तोड़ दिया।
शरीर में 15 जगह चोट के निशान
ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टरों की जांच में चंद्रशेखर के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। करीब 15 स्थानों पर उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। चंद्रशेखर के हाथ और पैर की हड्डियां फ्रैक्चर मिलीं, जबकि सिर में भी गंभीर चोट पाई गई। अत्यधिक रक्तस्राव के चलते मौत होने की आशंका जताई जा रही है। यह देखकर प्रतीत होता है कि आरोपियों ने चंद्रशेखर की बेरहमी से पिटाई की थी। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
हल्द्वानी में पोस्टमार्टम के बाद गांव लाए शव
ग्रामीणों के मुताबिक, चंद्रशेखर ने एसटीएच हल्द्वानी पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने वहां जांच की और चंद्रशेखर को मृत घोषित कर दिया। हल्द्वानी में ही शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद परिजन शव लेकर गांव पहुंचे। गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि मारपीट के बाद दोनों आरोपी हरियाणा फरार हो गए।
जांच में जुटी पुलिस, हरियाणा में भी किया संपर्क
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आशंका है कि मृतक की आरोपी बेटी और दामाद गांव से फरार होकर हरियाणा चले गए हैं। वहीं, पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। स्थानीय पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस के संपर्क में भी है, लेकिन अब तक परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है।
सोमवार शाम तक नहीं हो पाया अंतिम संस्कार
जानकारी के मुताबित मृतक का सोमवार शाम तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। एसटीएच से पोस्टमार्टम में देरी होने से शव गांव समय रहते नहीं पहुंच पाया। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक के बच्चे हरियाणा में रहते हैं। सूचना देरी से मिलने से वह गांव नहीं पहुंच पाए। इसके चलते अंतिम संस्कार नहीं हो पाया।
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