पिता की प्रॉपर्टी के लिए बेटी ने मां पर किया केस, मारपीट और गाली-गलौज का भी आरोप

पिता की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक के लिए बेटी ने अपनी मां और भाइयों पर केस किया है। उसका आरोप है कि हिस्सा मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई और गाली-गलौज भी की गई।

हरिद्वार के शिवालिक नगर में संपत्ति विवाद में लड़की ने कोर्ट के आदेश पर मां और दो भाइयों पर साजिश रचकर रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े का केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि पिता की संपति में हक मांगने पर उसकी मां और भाइयों ने उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौज की।

अदालत में प्रार्थना पत्र देकर रश्मि उर्फ सुषमा अग्रवाल पत्नी चंद्रशेखर गुप्ता निवासी साईंपुरम,मेरठ ने बताया कि उनके पिता नरेश चंद अग्रवाल ने 1994 में शिवालिक नगर में संपत्ति खरीदी थी। आरोप लगाया कि 2002 में उनकी मृत्यु के बाद मां मूर्ति देवी, भाई कपिल और अखिल ने संपत्ति पर एकाधिकार जताने की नीयत से उन्हें परिवार से अलग कर दिया। उन्होंने हिस्सा मांगा तो मारपीट, गाली-गलौज की।

आरोप है कि आठ जुलाई 2022 को रुड़की के आवास विकास परिषद कार्यालय में रजिस्ट्री की जानकारी ली तो पता चला कि रजिस्ट्री में उनकी मां का नाम आधे स्वामित्व के रूप में जोड़ा जा चुका है। रश्मि ने क्लर्क मोहित कुमार और अधिकारी नवीन शाह पर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने और उन्हें तहसील कार्यालय की फाइलों में शामिल कराने का आरोप लगाया है।