गढ़वाल राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी; युद्ध में वीरता देख किंग जॉर्ज ने पूछी थी ख्वाहिश
दरबान सिंह नेगी पहले भारतीय सैनिक बने जिन्हें ब्रिटिश किंग ने अपने हाथों से सम्मान दिया। उन्होंने पदक पहनाने के बाद अपनी कोई एक ख्वाहिश बताने को कहा। किंग जॉर्ज ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? मांगो, जो मांगना चाहते हो।
दुनिया इस वक्त रूस-यूक्रेन और अब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध से जूझ रही है। मिसाइलों, ड्रोन्स और आधुनिक हथियारों के इस दौर में युद्ध की विभीषिका डराने वाली है। लेकिन 112 साल पहले, जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, तब युद्ध हौसलों और हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट से जीते जाते थे। उस दौर में कई नायकों ने तब अदम्य साहस दिखाया और हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे ही एक वीर थे गढ़वाल राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी। 4 मार्च 1883 को उत्तराखंड के चमोली में जन्मे दरबान सिंह नेगी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन सेना में खलबली मचा दी थी, ऐसी वीरता दिखाई थी कि उनके किस्से लंदन तक गूंजे। खुद तत्कालीन किंग जॉर्ज उनसे मिलने युद्ध के मैदान में पहुंच गए थे।
फेस्टिवर्ट का वो भीषण युद्ध
बात नवंबर 1914 की है, जब प्रथम विश्व युद्ध की आग यूरोप को अपनी चपेट में ले चुकी थी। फ्रांस के फेस्टिवर्ट सेक्टर में जर्मन सेना ने ब्रिटिश सेना की अग्रिम चौकियों पर कब्जा कर लिया था। जर्मन सैनिकों ने अभेद्य मोर्चाबंदी कर रखी थी और मशीनगनों से आग उगल रहे थे। ब्रिटिश कमांड ने इन खोई हुई चौकियों को वापस पाने का जिम्मा '1/39वीं गढ़वाल राइफल्स' को सौंपा। इस बटालियन में नायक पद पर तब दरबान सिंह नेगी भी थे।
23 और 24 नवंबर की रात को जब हमला शुरू हुआ, तो दरबान सिंह नेगी अपनी टुकड़ी के साथ सबसे आगे थे। भीषण ठंड और बर्फबारी के बीच उन्हें एक ऐसी खाई में घुसने का जिम्मा मिला जिसे दुश्मन ने कांटेदार तारों और भारी गोलाबारी से सुरक्षित कर रखा था।
दुश्मनों पर मौत बनकर टूट पड़े दरबान सिंह नेगी
युद्ध के मैदान में दरबान सिंह नेगी ने जो साहस दिखाया, वह अकल्पनीय था। जब उनकी टुकड़ी आगे बढ़ी, तो उन पर ग्रेनेड और गोलियों की बौछार हो रही थी। दरबान सिंह नेगी को सिर और बांह में गंभीर चोटें आईं, खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ने के बजाय दुश्मनों पर हमला बोल दिया।
अकेले ही जर्मन सेना से लड़ने लगे दरबान सिंह नेगी
वह अकेले ही एक के बाद एक खाइयों में कूदते गए और हैंड-टू हैंड फाइट में दुश्मनों को ढेर करते रहे। उनके अदम्य साहस को देखकर उनके साथी सैनिकों में भी नया जोश भर गया। सुबह होने तक उनके नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स ने सभी खोई हुई चौकियां वापस जीत ली थीं।
विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित और मिलने पहुंचे किंग जॉर्ज
दरबान सिंह नेगी की वीरता की गूंज लंदन तक पहुंची। उस समय का सर्वोच्च सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस था, जो आमतौर पर मरणोपरांत या बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद दिया जाता था। लेकिन नेगी का कारनामा इतना बड़ा था कि ब्रिटिश किंग जॉर्ज स्वयं फ्रांस के सेंट ओमर पहुंचे और उन्हें सम्मान से नवाजा।
5 दिसंबर 1914 को युद्ध के मैदान के पास एक विशेष समारोह में, किंग जॉर्ज ने दरबान सिंह नेगी के सीने पर विक्टोरिया क्रॉस सजाया। वह विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले दूसरे भारतीय थे। उनसे कुछ दिन पहले खुदादद खान को यह सम्मान मिला था, लेकिन किंग जॉर्ज के हाथों से सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय थे।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की ख्वाहिश
दरबान सिंह नेगी की वीरता से किंग जॉर्ज इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पदक पहनाने के बाद नेगी से अपनी कोई एक इच्छा बताने को कहा। किंग जॉर्ज के पूछने पर कि "तुम्हारी क्या ख्वाहिश है?", दरबान सिंह नेगी ने निस्वार्थ भाव से दो प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने मांग की कि उनके गृह क्षेत्र चमोली में एक स्कूल खोला जाए। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए ब्रिटिश सरकार ने बाद में कर्णप्रयाग में एक हाई स्कूल की स्थापना की। उन्होंने यह भी इच्छा जताई थी कि उनके पहाड़ी क्षेत्र को जोड़ने के लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाई जाए।
