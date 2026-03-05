Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गढ़वाल राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी; युद्ध में वीरता देख किंग जॉर्ज ने पूछी थी ख्वाहिश

Mar 05, 2026 12:15 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

दरबान सिंह नेगी पहले भारतीय सैनिक बने जिन्हें ब्रिटिश किंग ने अपने हाथों से सम्मान दिया। उन्होंने पदक पहनाने के बाद अपनी कोई एक ख्वाहिश बताने को कहा। किंग जॉर्ज ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? मांगो, जो मांगना चाहते हो।

गढ़वाल राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी; युद्ध में वीरता देख किंग जॉर्ज ने पूछी थी ख्वाहिश

दुनिया इस वक्त रूस-यूक्रेन और अब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध से जूझ रही है। मिसाइलों, ड्रोन्स और आधुनिक हथियारों के इस दौर में युद्ध की विभीषिका डराने वाली है। लेकिन 112 साल पहले, जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, तब युद्ध हौसलों और हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट से जीते जाते थे। उस दौर में कई नायकों ने तब अदम्य साहस दिखाया और हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे ही एक वीर थे गढ़वाल राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी। 4 मार्च 1883 को उत्तराखंड के चमोली में जन्मे दरबान सिंह नेगी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन सेना में खलबली मचा दी थी, ऐसी वीरता दिखाई थी कि उनके किस्से लंदन तक गूंजे। खुद तत्कालीन किंग जॉर्ज उनसे मिलने युद्ध के मैदान में पहुंच गए थे।

फेस्टिवर्ट का वो भीषण युद्ध

बात नवंबर 1914 की है, जब प्रथम विश्व युद्ध की आग यूरोप को अपनी चपेट में ले चुकी थी। फ्रांस के फेस्टिवर्ट सेक्टर में जर्मन सेना ने ब्रिटिश सेना की अग्रिम चौकियों पर कब्जा कर लिया था। जर्मन सैनिकों ने अभेद्य मोर्चाबंदी कर रखी थी और मशीनगनों से आग उगल रहे थे। ब्रिटिश कमांड ने इन खोई हुई चौकियों को वापस पाने का जिम्मा '1/39वीं गढ़वाल राइफल्स' को सौंपा। इस बटालियन में नायक पद पर तब दरबान सिंह नेगी भी थे।

ये भी पढ़ें:नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था,4 लाख करोड़ के पार GDP
ये भी पढ़ें:मिशन 2027 के लिए उत्तराखंड भाजपा का बड़ा दांव; पैराशूट दावेदारों की होगी छुट्टी
ये भी पढ़ें:घुसपैठियों के वोट बैंक और भय का राज; परिवर्तन यात्रा में ममता पर बरसे CM धामी

23 और 24 नवंबर की रात को जब हमला शुरू हुआ, तो दरबान सिंह नेगी अपनी टुकड़ी के साथ सबसे आगे थे। भीषण ठंड और बर्फबारी के बीच उन्हें एक ऐसी खाई में घुसने का जिम्मा मिला जिसे दुश्मन ने कांटेदार तारों और भारी गोलाबारी से सुरक्षित कर रखा था।

दुश्मनों पर मौत बनकर टूट पड़े दरबान सिंह नेगी

युद्ध के मैदान में दरबान सिंह नेगी ने जो साहस दिखाया, वह अकल्पनीय था। जब उनकी टुकड़ी आगे बढ़ी, तो उन पर ग्रेनेड और गोलियों की बौछार हो रही थी। दरबान सिंह नेगी को सिर और बांह में गंभीर चोटें आईं, खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ने के बजाय दुश्मनों पर हमला बोल दिया।

अकेले ही जर्मन सेना से लड़ने लगे दरबान सिंह नेगी

वह अकेले ही एक के बाद एक खाइयों में कूदते गए और हैंड-टू हैंड फाइट में दुश्मनों को ढेर करते रहे। उनके अदम्य साहस को देखकर उनके साथी सैनिकों में भी नया जोश भर गया। सुबह होने तक उनके नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स ने सभी खोई हुई चौकियां वापस जीत ली थीं।

विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित और मिलने पहुंचे किंग जॉर्ज

दरबान सिंह नेगी की वीरता की गूंज लंदन तक पहुंची। उस समय का सर्वोच्च सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस था, जो आमतौर पर मरणोपरांत या बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद दिया जाता था। लेकिन नेगी का कारनामा इतना बड़ा था कि ब्रिटिश किंग जॉर्ज स्वयं फ्रांस के सेंट ओमर पहुंचे और उन्हें सम्मान से नवाजा।

5 दिसंबर 1914 को युद्ध के मैदान के पास एक विशेष समारोह में, किंग जॉर्ज ने दरबान सिंह नेगी के सीने पर विक्टोरिया क्रॉस सजाया। वह विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले दूसरे भारतीय थे। उनसे कुछ दिन पहले खुदादद खान को यह सम्मान मिला था, लेकिन किंग जॉर्ज के हाथों से सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय थे।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की ख्वाहिश

दरबान सिंह नेगी की वीरता से किंग जॉर्ज इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पदक पहनाने के बाद नेगी से अपनी कोई एक इच्छा बताने को कहा। किंग जॉर्ज के पूछने पर कि "तुम्हारी क्या ख्वाहिश है?", दरबान सिंह नेगी ने निस्वार्थ भाव से दो प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने मांग की कि उनके गृह क्षेत्र चमोली में एक स्कूल खोला जाए। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए ब्रिटिश सरकार ने बाद में कर्णप्रयाग में एक हाई स्कूल की स्थापना की। उन्होंने यह भी इच्छा जताई थी कि उनके पहाड़ी क्षेत्र को जोड़ने के लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाई जाए।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।