अभी नहीं टला संकट! देहरादून से धराली तक कदम-कदम पर खतरा, पहाड़ों से बरस रहे पत्थर
उत्तरकाशी में भयंकर त्रासदी ने पूरे राज्य पर असर डाला है। राजधानी देहरादून तक उत्तरकाशी के धराली तक कदम-कदम पर खतरा है। कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में लोगों को आने-जाने में भी काफी दिक्कत हो रही है।
उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के निशान देहरादून से ही शुरू हो जाते हैं। मसूरी-सुवाखोली मार्ग पर तेज बारिश, पहाड़ों से गिरते पत्थर और बहता मलबा हर कदम पर मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आमतौर पर पांच घंटे में तय होने वाला देहरादून से उत्तरकाशी का सफर इस बार आठ घंटे में पूरा हुआ।
लगातार दरक रहे पहाड़
मंगलवार को धराली में बादल फटने की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल है। इसी बीच बुधवार को टीम ‘हिन्दुस्तान’ तड़के पांच बजे देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना हुई। मूसलधार बारिश के बीच देहरादून से मसूरी पहुंचने में ही डेढ़ घंटा लग गया। मसूरी से सुवाखोली तक रास्ता सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद रौतू की वैली, अलमस बैंड और भवान के बीच पहाड़ से लुढ़कते पत्थरों ने कई बार भयभीत किया।
नदियां उफान पर
आबली-साबली और थान गांव के पास बहती गाड़ें किसी उफनती नदी का रूप ले चुकी थीं, जिनकी गर्जना ने ग्रामीणों में डर पैदा कर दिया। मोरयाणा टॉप और आसपास के इलाके, जो आमतौर पर पर्यटकों से गुलजार रहते हैं, सुनसान नजर आए। सुबह करीब 10 बजे भी इलाके की दुकानें बंद थीं, जबकि सामान्य दिनों में यहां सुबह सात बजे ही चहल-पहल शुरू हो जाती है। इलाके की वीरानी धराली की भयावहता को बयां कर रही थी।
मौरयाणा से चिन्यालीसौंड के बीच भूस्खलन से खतरा
मौरयाणा टॉप से चिन्यालीसौंड के बीच भी हालात चिंताजनक थे। सड़क मार्ग से कार से गुजरते हुए पत्थरों की बारिश का डर हर वक्त बना हुआ था। आमतौर पर यहां वाहनों की धमाचौकड़ी रहती है, लेकिन आज इक्का-दुक्का वाहन ही गुजर रहे थे। अच्छी बात यह रही कि लोनिवि की जेसीबी मशीनें हर दस से 20 किमी की दूरी पर तैनात थीं और मार्ग की सफाई करते हुए आगे बढ़ रही थीं।
नालूपानी में आया मलबा, रह-रहकर बंद हो रहा हाईवे
राष्ट्रीय राजमार्ग-108 धरासू से करीब तीन किमी आगे नालूपानी में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से यह मार्ग दो से ढाई घंटे बंद रहा। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस-प्रशासन ने जेसीबी की मदद से करीब साढ़े 11 बजे मलबा हटाकर वाहनों को पास कराया, लेकिन इसके एक घंटे बाद ही फिर से मलबा सड़क पर आकर पसरा। यह सिलसिला दिनभर चलता रहा।
आपदा के बाद उत्तरकाशी मुख्य बाजार में बाजार तो खुला, लेकिन चहल-पहल नदारद थी। प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां ही ज्यादा दिखाई दे रही थीं। दोपहर 12 बजे बाद मौसम थोड़ा साफ हुआ तो हर्षिल हेलीपैड से हेलीकॉप्टरों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो गया। इसके बाद आसमान में लगातार हेलीकॉप्टरों की गर्जना सुनाई देती रही।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।