उत्तराखंड में प्रेमिका के सामने दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या, सवर्ण से प्यार की खौफनाक सजा
टिहरी में खौफनाक कांड हुआ है। सवर्ण नाबालिग लड़की के दलित प्रेमी को लड़की के घरवालों ने धोखे से घर बुलाया और फिर पीट-पीटकर हत्या कर दी।
उ्त्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में खौफनाक घटना सामने आई है। नाबालिग प्रेमिका से मिलने देर रात उसके गांव पहुंचे युवक की परिजनों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी और साथ आए दोस्त को भी अधमरा कर दिया। आरोप है कि किशोरी के ही मोबाइल से फोन कर परिजनों ने रविवार रात युवक को धोखे से गांव बुलाया था।
युवक अपने दोस्त के साथ जैसे ही गांव पहुंचा दोनों को दबोच कर एक कमरे में बंद कर दिया और पूरी रात लाठी-डंडों से पीटा। हत्यारोपियों ने सुबह खुद ही फोन कर युवक के परिजनों को बेटे को ले जाने के लिए कहा। इसके बाद परिजन घायल युवक को अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। दोस्त को भी गंभीर चोटें आई हैं।
6 महीने से दोस्ती थी, फोन पर बात करते थे
टिहरी में प्रतापनगर के देवल गांव निवासी केतन लाल (18) पुत्र धनपाल लाल की पड़ोसी गांव खोलगढ़ की सामान्य जाति की लड़की से छह माह से मित्रता थी। दोनों की फोन पर बातचीत होती थी। कुछ दिन पहले लड़की के परिजनों को इसकी भनक लगी तो उनका पारा चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने लड़की को कई बार केतन से बात नहीं करने की चेतावनी भी दी लेकिन वह नहीं मानी। रविवार रात परिजनों ने लड़की को दबाव में लेकर केतन को फोन कर गांव बुलाने को कहा। रात करीब साढ़े 11 बजे केतन अपने दोस्त दिवाकर डिमरी (22) के साथ बाइक से लड़की के गांव पहुंच गया।
घात लगाए किशोरी के परिजनों ने अचानक हमला बोला
पहले से घात लगाकर बैठे किशोरी के परिजनों ने दोनों के लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। बाद में कमरे में बंद कर प्रेमिका के सामने केतन और उसके दोस्त को अधमरा कर दिया। अस्पताल में केतन की मौत हो गई। दिवाकर को जिला अस्पताल बौराड़ी रेफर किया गया है। लंबगांव के प्रभारी थानाध्यक्ष शिवराम ने बताया कि आरोपी यशवीर सिंह को एससीएसटी के तहत केस दर्ज कर हिरासत में लिया है।
बेटे के मोबाइल से ही दी अधमरा करने की सूचना
केतन के पिता धनपाल लाल ने बताया कि सुबह उन्हें बेटे के नंबर से फोन आया तो उन्हें केतन के घर पर नहीं होने का पता चला। फोन केतन की जगह किसी और की आवाज थी। फोन करने वाले धमकाते हुए कहा कि अपने बेटे को यहां से उठाकर ले जाओ।
सवर्ण लड़की से प्यार बन गया केतन का काल
केतन लाल को ऊंची जाति की नाबालिग लड़की से प्रेम करना महंगा पड़ गया। लड़की के परिजनों ने बेहद शातिराना तरीके से केतन के लिए जाल बुना और वह बड़ी आसानी से इसमें फंस गया।
केतन जीआईसी थापला में 12वीं का छात्र था। कुछ महीने पहले ही केतन किशोरी के संपर्क में आया। जब दोस्ती गहरी हुई तो दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए और फोन पर बात शुरू हो गई। दोनों में लगातार बात होने की भनक लड़की के परिजनों को इसकी भनक लग गई। जिससे खफा लड़की के परिजनों को यह रास न आया की कि उनकी लड़की गैर जाति के युवक से बातें करे। लेकिन इसका इतना बड़ा परिणाम सामने आएगा, यह क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था।
लड़की के परिजनों की खौफनाक साजिश
लड़की के परिजनों ने साजिशन बीती रात को केतन को खोलगढ़ बुलाया और अपने दोस्त दिवाकर की मदद से रात को लगभग 12 बजे खोलगढ़ पहुंचने पर पहले से तैयार लड़की के परिजनों ने केतन व उसके दोस्त दिवाकर पर लाठी-डंडों से टूट पड़े। उसके बाद दोनों को रात भर कमरे में बंद कर पीटते रहे। दिवाकर की अपेक्षा केतन को भारी डंडे के साथ ही बेल्ट से बुरी तरह से पीटा गया। जिससे उसकी स्थिति बेहद खराब हो गई। दिवाकर के सर पर भी डंडों से वार कर उसका सर फोड़ने व उसे 8 बजकर 20 मिनट पर चौंड सीएचसी पहुंचाया, जहां पर इलाज करते-करते केतन की मौत हो गई। जबकि दिवाकर की हालत गंभीर है।
कुछ दिन पहले मुंबई से लौटा था दिवाकर
होटल में काम करने वाले दिवाकर हाल ही में मुंबई से लौटा था। दोस्त को छोड़ने रात को खोलगढ़ गया था, उसे क्या पता की पहले से तैयार लड़की के परिजन उन पर बुरी तरह से टूट पड़ेंगे। सुबह केतन की मौत पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने प्रेम-प्रसंग में हुई केतन की मौत पर खासी नाराजगी जाहिर की।
केतन ने मरने से पहले कहा साजिशन बुलाकर पीटा
सुबह के वक्त पर धनपाल अपने बेटे को जब अस्तपाल जा रहे थे। उस दौरान कार में उन्होंने अंतिम समय गिन रहे बेटे का वीडियो बनाकर उससे मामले में पूछा तो वीडियो में केतन बोल रहा था कि उसे साजिशन खोलगढ़ बुलाकर बुरी तरह से डंडों और बेल्ट से पीटा गया। उसे वहां बुलाकर पीटने की लड़की के परिजनों की पूर्व नियोजित साजिश थी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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