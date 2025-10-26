दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दलित नेता पर जानलेवा हमला, तीन गाड़ियों में आए थे हथियारबंद हमलावर

संक्षेप: रुड़की के दलित नेता योगेश बघरा पर जानलेवा हमला हुआ है। वारदात दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुई। हमलवार तीन गाड़ियों में हथियारों से लैस होकर आए थे। योगेश के सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दलित नेता योगेश बघरा पर फिल्मी अंदाज में जानलेवा हमला हुआ। आरोपी तीन गाड़ियों में सवार होकर आए थे। उन्होंने नेता की गाड़ी रुकवाई और हमला कर दिया। योगेश बघरा के सिर पर गंभीर चोट आई है। उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी नामजद है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

कोतवाली रुड़की पुलिस को दी गई तहरीर में अंतर्राष्ट्रीय संत रविदास धाम जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष और दलित नेता योगेश बघरा के भाई उमेश कुमार ने बताया कि उनका बड़ा भाई योगेश कुमार और भाई के साथी कुलदीप, गजेन्द्र, सेठीमल व संजय शुक्रवार शाम को करीब पौने छह बजे हरिद्वार से रुड़की आ रहे थे। जब वह मोंटफोर्ट स्कूल के समीप पहुंचे तो उनकी थार गाड़ी को ओवरटेक करके तीन स्कॉरपियो गाड़ी ने घेर लिया और एक स्कॉरपियो गाड़ी बहुत तेजे से पीछे से टक्कर मारी।

आरोप है कि एक गाड़ी से आकाश , उसका भाई और दामाद गाड़ी से उतरे और गोली चलानी शुरू कर दी। कार से उतरते ही आकाश, भाई व दामाद और 10- 15 लोगों ने लोहे की रोड, लाठी डंडे, नुकीला हथियार व तमंचे से जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। गाड़ी में भी तोड़फोड़ करने के साथ ही काफी हंगामा किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष उपाध्याय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश को दबिश दी जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।