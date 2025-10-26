Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़dalit leader attacked in delhi dehradun highway rmed Assailants Arrived in Three Vehicles
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दलित नेता पर जानलेवा हमला, तीन गाड़ियों में आए थे हथियारबंद हमलावर

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दलित नेता पर जानलेवा हमला, तीन गाड़ियों में आए थे हथियारबंद हमलावर

संक्षेप: रुड़की के दलित नेता योगेश बघरा पर जानलेवा हमला हुआ है। वारदात दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुई। हमलवार तीन गाड़ियों में हथियारों से लैस होकर आए थे। योगेश के सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

Sun, 26 Oct 2025 09:34 AMGaurav Kala रुड़की
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दलित नेता योगेश बघरा पर फिल्मी अंदाज में जानलेवा हमला हुआ। आरोपी तीन गाड़ियों में सवार होकर आए थे। उन्होंने नेता की गाड़ी रुकवाई और हमला कर दिया। योगेश बघरा के सिर पर गंभीर चोट आई है। उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी नामजद है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

कोतवाली रुड़की पुलिस को दी गई तहरीर में अंतर्राष्ट्रीय संत रविदास धाम जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष और दलित नेता योगेश बघरा के भाई उमेश कुमार ने बताया कि उनका बड़ा भाई योगेश कुमार और भाई के साथी कुलदीप, गजेन्द्र, सेठीमल व संजय शुक्रवार शाम को करीब पौने छह बजे हरिद्वार से रुड़की आ रहे थे। जब वह मोंटफोर्ट स्कूल के समीप पहुंचे तो उनकी थार गाड़ी को ओवरटेक करके तीन स्कॉरपियो गाड़ी ने घेर लिया और एक स्कॉरपियो गाड़ी बहुत तेजे से पीछे से टक्कर मारी।

आरोप है कि एक गाड़ी से आकाश , उसका भाई और दामाद गाड़ी से उतरे और गोली चलानी शुरू कर दी। कार से उतरते ही आकाश, भाई व दामाद और 10- 15 लोगों ने लोहे की रोड, लाठी डंडे, नुकीला हथियार व तमंचे से जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। गाड़ी में भी तोड़फोड़ करने के साथ ही काफी हंगामा किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष उपाध्याय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश को दबिश दी जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

घायल दलित नेता योगेश को किया दून रेफर

हमले में घायल दलित नेता योगेश बघरा को देहरादून के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। झबरेड़ा विधान सभा के कांग्रेस विधायक विरेंद्र जाती ने शनिवार को देहरादून स्थित अस्पताल में पहुंचकर दलित नेता योगेश कुमार का हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हुए दलित नेता योगेश बघरा को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर चोटें आने के चलते चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया था। उनका उपचार अब देहरादून स्थित महंत इंद्रेश अस्पताल में चल रहा है। उनका हालचाल जानने के लिए शनिवार को झबरेड़ा विधायक विजेंद्र जाती देहरादून पहुंचे। विधायक ने बताया कि योगेश बघरा की हालत में सुधार है।

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
