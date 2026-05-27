गंगोत्री धाम जा रही दलितों की देव डोली रोकने पर बवाल, भड़के ग्रामीणों ने ली कोर्ट की शरण
उत्तरकाशी में सोमेश्वर देवता की डोली को गंगोत्री धाम ले जाने की परंपरा है। भराण गांव के दलितों की तरफ से लाई गई देव डोली को शामिल नहीं करने पर विवाद हो गया। ग्रामीणों ने धर्म बदलने की चेतावनी तक दे डाली।
उत्तरकाशी के भराण गांव में गंगा दशहरे पर सोमेश्वर देवता के साथ दलितों की तरफ से लाई जा रही देव डोली को शामिल नहीं करने पर विवाद हो गया। इससे गुस्साए दलित समाज के लोग सोमवार देर शाम अधिवक्ताओं से मदद मांगने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे। इतना ही नहीं ग्रामीणों ने धर्म बदलने की भी चेतावनी दी। उनका आरोप था कि पहले भी दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
घटना क्या हुई
दरअसल, गंगा दशहरा के अवसर पर भराण गांव के आराध्य देव सोमेश्वर देवता की डोली को गंगोत्री धाम ले जाने की परंपरा है। इस धार्मिक अनुष्ठान में सभी वर्गों की भागीदारी रहती है। इस बार यात्रा के लिए हर परिवार से चार सौ रुपये सहयोग लिया जा रहा था। दलित समाज के लोग जब सहयोग देने आए तो कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जता दी। विरोध करने वालों का कहना था कि आप हमारे साथ नहीं आ सकते और अपनी डोली अलग से ले जाएं।
इससे नाराज दलित वर्ग के लोग सीधे न्यायालय परिसर पहुंच गए और अधिवक्ताओं से याचिका दायर करने की मांग करने लगे। बाद में बार एसोसिएशन के सदस्यों ने समझौते का आश्वासन देकर सभी को लौटाया। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके साथ भेदभाव किया गया तो वे धर्म बदलने के साथ ही अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे।
जिला पंचायत सदस्य मातली हीरा लाल ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले देव डोली के साथ यमुनोत्री, गंगोत्री और डोडीताल में ग्रामीण जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा विवाद हुआ है। हालांकि वार्ता के बाद सभी लोग मान गए हैं।
भेदभाव से भड़के ग्रामीण पहुंचे वकीलों की शरण में
अधिवक्ताओं से मिलने उत्तरकाशी पहुंचे लोगों का कहना था कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं लेकिन आधुनिक समाज में ये घटना चिंतनीय है।
घटना के विरोध में न्यायालय परिसर में पहुंचे मनोज कुमार, गोरख लाल, चमन लाल, चैत लाल, विशु लाल,जीत लाल, लक्ष्मी लाल, प्यारे लाल, नत्थी लाल, चतर लाल का कहना था कि उन्हें अपने ही आराध्य की पूजा करने और धार्मिक आयोजनों में समान अधिकार नहीं मिलता तो इसका विरोध किया जाएगा। देवभूमि जो अपनी समृद्ध धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग भेदभाव फैलाकर इसे कमजोर कर रहे हैं।
गांव के ही विशन सिंह राणा ने कहा कि ऐसी घटना निंदनीय है, संविधान सबके लिए बराबर है, सभी लोगों को समाज में रहने का अधिकार है। गंगोत्री से देव डोली आने के बाद गांव में ही लोगों की पंचायत आहुत की गयी और पंचायत में निर्णय लिया गया कि भविष्य में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में सभी ग्रामीणों की अहम भागीदारी रहेगी।
वारदात-1
उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक में मंदिर प्रवेश को लेकर एक दलित युवक के साथ मारपीट और उत्पीड़न का मामला जनवरी 2023 के बनौल गांव में सामने आया था। तब मंदिर में प्रवेश पर आयुष नाम के लड़के को रात भर बंधक बनाकर जलती हुई लकड़ियों से पीटने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा था।
वारदात-2
26 अप्रैल 2019 को टिहरी कोट गांव में एक शादी समारोह जितेंद्र दास नाम के युवक के कुर्सी पर बैठकर खाना खाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद में घायल जितेन्द्र की पांच मई को अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक की बहन की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ नामजद हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
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