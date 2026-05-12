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शर्मनाक! शादी में दलित भाइयों को पानी पीने पर अधमरा करने तक पीटा; जातिसूचक गालियां दी

Gaurav Kala हल्द्वानी
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हल्द्वानी में शादी समारोह के दौरान दलित भाइयों ने प्यास लगने पर पानी पी लिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों को अधमरा करने तक पीटा। चाकू से भी हमला किया गया। दोनों को जातिसूचक गालियां भी दी गई।

शर्मनाक! शादी में दलित भाइयों को पानी पीने पर अधमरा करने तक पीटा; जातिसूचक गालियां दी

उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। शादी के दौरान डीजे चला रहे दलित भाईयों ने पानी पीन लिया। इससे गुस्साए गांव के लोगों ने उन्हें अधमरा करने तक पीटा। पीड़ित का आरोप है कि प्यास लगने पर वह पास में रखे बर्तन से पानी निकालकर पी रहे थे। बारात में आए लोगों ने टोका। विरोध पर सगे भाइयों को पीटा और चाकू से हमला किया।

देवला मल्ला, गौलापार निवासी बीडीसी सदस्य पति उमेश चंद टम्टा ने तहरीर दी। बताया कि 10 मई को गांव में एक लड़के की शादी थी। जहां उसका भाई शुभम टम्टा डीजे का संचालन कर रहा था। वह और उसका साला इसमें सहयोग कर रहा था।

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जातिसूचक गालियां दी

आरोप है कि रात को शुभम को प्यास लगी तो वह पास में रखे बर्तन से पानी पीने लगा। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर आठ दस लोगों ने शुभम को पीटकर अधमरा कर दिया और उसके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी भी करने लगे।

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पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया

शुभम ने भाई उमेश को घटना के बारे में बताया। उमेश जैसे ही यहां पहुंचा तो उसे पीट दिया और सिर पर चाकू मार दिया। शुभम का एसटीएच में उपचार चल रहा है। एसओ विमल मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली है। चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

महिला एसआई पर कार चढ़ाने का प्रयास

हल्द्वानी। वाहन चेकिंग के दौरान खनन कारोबारी ने भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी को कार से कुचलने का प्रयास किया। इतना ही नहीं आरोपी महिला एसआई को पहुंच और रसूख की हनक दिखाने लगा। चौकी प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी।

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चौकी प्रभारी आरती ने कोतवाली पुलिस को बताया कि वह रविवार रात को चेकिंग कर रही थीं। तिकोनिया के पास एक ढाबे के बाहर काली फिल्म चढ़ी शीशों वाली कार में कुछ लोग बैठे थे। चौकी प्रभारी ने कार चालक से दरवाजा खुलवाया और फिल्म उखड़वा दी। इस पर चालक एसआई से बहस करने लगा और ट्रांसफर करा देने की धमकी दी। उसने एसएसपी को कॉल लगाने की धमकी भी दी। जब चालान करने के लिए चौकी प्रभारी मशीन लेने सरकारी वाहन की तरफ गईं तो पीछे से कार चालक ने उन्हें कुचलने की कोशिश की और अचानक कार आगे बढ़ा दी। चौकी प्रभारी ने कूदकर जान बचाई। कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि आरोपी के धमकाने का वीडियो सामने आया है। आरोपी चालक लालकुआं का खनन कारोबारी बताया गया है।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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