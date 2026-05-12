शर्मनाक! शादी में दलित भाइयों को पानी पीने पर अधमरा करने तक पीटा; जातिसूचक गालियां दी
हल्द्वानी में शादी समारोह के दौरान दलित भाइयों ने प्यास लगने पर पानी पी लिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों को अधमरा करने तक पीटा। चाकू से भी हमला किया गया। दोनों को जातिसूचक गालियां भी दी गई।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। शादी के दौरान डीजे चला रहे दलित भाईयों ने पानी पीन लिया। इससे गुस्साए गांव के लोगों ने उन्हें अधमरा करने तक पीटा। पीड़ित का आरोप है कि प्यास लगने पर वह पास में रखे बर्तन से पानी निकालकर पी रहे थे। बारात में आए लोगों ने टोका। विरोध पर सगे भाइयों को पीटा और चाकू से हमला किया।
देवला मल्ला, गौलापार निवासी बीडीसी सदस्य पति उमेश चंद टम्टा ने तहरीर दी। बताया कि 10 मई को गांव में एक लड़के की शादी थी। जहां उसका भाई शुभम टम्टा डीजे का संचालन कर रहा था। वह और उसका साला इसमें सहयोग कर रहा था।
जातिसूचक गालियां दी
आरोप है कि रात को शुभम को प्यास लगी तो वह पास में रखे बर्तन से पानी पीने लगा। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर आठ दस लोगों ने शुभम को पीटकर अधमरा कर दिया और उसके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी भी करने लगे।
पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया
शुभम ने भाई उमेश को घटना के बारे में बताया। उमेश जैसे ही यहां पहुंचा तो उसे पीट दिया और सिर पर चाकू मार दिया। शुभम का एसटीएच में उपचार चल रहा है। एसओ विमल मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली है। चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
महिला एसआई पर कार चढ़ाने का प्रयास
हल्द्वानी। वाहन चेकिंग के दौरान खनन कारोबारी ने भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी को कार से कुचलने का प्रयास किया। इतना ही नहीं आरोपी महिला एसआई को पहुंच और रसूख की हनक दिखाने लगा। चौकी प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी।
चौकी प्रभारी आरती ने कोतवाली पुलिस को बताया कि वह रविवार रात को चेकिंग कर रही थीं। तिकोनिया के पास एक ढाबे के बाहर काली फिल्म चढ़ी शीशों वाली कार में कुछ लोग बैठे थे। चौकी प्रभारी ने कार चालक से दरवाजा खुलवाया और फिल्म उखड़वा दी। इस पर चालक एसआई से बहस करने लगा और ट्रांसफर करा देने की धमकी दी। उसने एसएसपी को कॉल लगाने की धमकी भी दी। जब चालान करने के लिए चौकी प्रभारी मशीन लेने सरकारी वाहन की तरफ गईं तो पीछे से कार चालक ने उन्हें कुचलने की कोशिश की और अचानक कार आगे बढ़ा दी। चौकी प्रभारी ने कूदकर जान बचाई। कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि आरोपी के धमकाने का वीडियो सामने आया है। आरोपी चालक लालकुआं का खनन कारोबारी बताया गया है।
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