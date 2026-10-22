दलेर मेहंदी को नशे में बताकर फटकारने वाले मंत्री अपनी बात पर अड़े, बॉलीवुड सेलेब्स भी विवाद में कूदे
दलेर मेहंदी को मंच पर सबसे सामने नशे में बताकर फटकार लगाने वाले मंत्री अपनी बात पर अड़े हैं। उनका कहना है कि अगर बीमार थे तो आना ही नहीं था। उधर, कई बॉलीवुड सेलेब्स भी विवाद में अपनी बात रख रहे हैं।
उत्तराखंड के टिहरी में कुंजापुरी मेले में लाइव शो के दौरान गायक दलेर मेहंदी और मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुए विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद महाभारत शुरू हो गई है। गायक मेहंदी के समर्थन में लगातार कई कलाकार सामने आ रहे हैं। जबकि मंत्री सुबोध उनियाल भी अपने रुख पर अड़िग हैं और माफी मांगने से इनकार कर दिया।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि एक कार्यक्रम के लिए गायक सुनंदा शर्मा को बुक किया गया था। एडवांस भुगतान भी किया गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने पर उन्होंने कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। यही नहीं उन्होंने बुकिंग के लिए दिए गए पैसे भी लौटा दिए। उनियाल ने कहा कि दलेर मेहंदी का यदि स्वास्थ्य खराब था तो उन्हें कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए था।
मेहंदी रविवार देर रात नई टिहरी में सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में प्रस्तुति दे रहे थे। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनके प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। मंत्री मंच पर पहुंचे और मेहंदी की प्रस्तुति रुकवाकर आरोप लगाया कि गायक शराब के नशे में हैं। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में उनियाल मेहंदी पर चिल्लाते नजर आ रहे हैं।
अनुपम खेर और अन्य सेलेब्स ने क्या कहा
अभिनेता अनुपम खेर, राजपाल यादव, स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास, गायकों शान, पलाश सेन, गुरदास मान तथा अलीशा चिनॉय ने कहा कि दलेर पिछले तीन दशकों से संगीत जगत में सक्रिय हैं। वह शराब नहीं पीते हैं। उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए था। अनुपम खेर ने कहा कि मैं दलेर मेहंदी को पिछले 20-30 सालों से जानता हूं और जहां तक मुझे पता है, वे शराब नहीं पीते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वह भी सार्वजनिक मंच पर। अगर मंत्री को कार्यक्रम पसंद नहीं आया था तो भी सम्मानजनक तरीके से सुलझाया जा सकता था।
अभिनेता राजपाल यादव ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर कहा कि मंत्री को ऐसे व्यक्ति के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। गायक शान ने कहा कि दलेर पाजी असली रॉकस्टार हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि धमाकेदार अंदाज में प्रस्तुति कैसे दी जाती है। कांग्रेस महासचिव अमरजीत सिंह ने भी भी मंत्री के व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
अलीशा और गुरदास बोले, मंच पर अपमान का हक नहीं
मशहूर पंजाबी गायक गुरदास मान ने मेहंदी को ऐसा प्रतिष्ठित कलाकार बताया, जिसने संगीत जगत को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति सम्मान, संवेदना और आदर का हकदार है। 'तिनका-तिनका' और 'कजरा रे' से मशहूर हुईं अलीशा चिनॉय ने कहा कि किसी को भी मंच पर आकर दलेर मेहंदी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मेहंदी ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले संगीत से आपकी दुनिया को रोशन किया है।
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