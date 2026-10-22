दलेर मेहंदी-उनियाल विवाद: CM धामी की मीका सिंह से बात, बोले- अतिथि देवो भव
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को दलेर मेहंदी के भाई मीका सिंह से बात की और उस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जो राज्य के मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से गायक दलेर मेहंदी को उनके परफॉरमेंस के दौरान फटकार लगाने से पैदा हुआ था।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को उस विवाद को खत्म करने की कोशिश की जो राज्य के मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से गायक दलेर मेहंदी को उनके परफॉरमेंस के दौरान सबके सामने फटकार लगाने से पैदा हुआ था। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने दलेर मेहंदी के भाई मीका सिंह से बात की है। सीएम धामी ने कहा कि किसी तरह की गलतफहमी को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है।
उत्तराखंड में अतिथि देवो भव
सीएम धामी ने एक्स पर कहा कि आज मेरी गायक मीका सिंह से फोन पर बातचीत हुई। दलेर मेहंदी से जुड़े मामले पर चर्चा करते हुए, मैंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी गलतफहमी को आपसी बातचीत के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड 'अतिथि देवो भव' की महान परंपरा का पालन करती है। उत्तराखंड की धरती पर कलाकारों का हमेशा खुले दिल से स्वागत और सम्मान किया जाता है।
यहीं खत्म कर देना चाहिए विवाद
इससे पहले सीएम धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उत्तराखंड सभी कलाकारों का सम्मान करता है। मैं दलेर मेहंदी और मीका सिंह से बात करूंगा। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है कि उस समय मंत्री जी पर जनता का दबाव रहा होगा। मंत्री जी ने खुद कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं है। उत्तराखंड कलाकारों की भूमि है। यहां सभी का सम्मान किया जाता है। मुझे लगता है कि इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए।
मंच पर ही दागा था सवाल
उल्लेखनीय है कि रविवार रात को नई टिहरी इलाके के नरेंद्र नगर में उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम 'सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले' के दौरान जब दलेर मेहंदी परफॉर्म कर रहे थे तब मंत्री उनियाल मंच पर आ गए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए दलेर मेहंदी से पूछा कि क्या उन्होंने शराब पी रखी है? इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
मीका ने कहा था- मांगें माफी
इस दौरान 59 वर्षीय गायक दलेर मेहंदी को 'सॉरी' कहते सुना गया था। इस घटना के बाद बॉलीवुड के कई कलाकार मेहंदी के समर्थन में सामने आए थे। गायक मीका सिंह ने गुरुवार सुबह कहा कि कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। मंत्री उनियाल को मेहंदी का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने एक अन्य कलाकार के बीमार पड़ जाने के बाद भी इस कार्यक्रम में परफॉर्म के लिए सामने आए। उनियाल को उनके भाई (दलेर मेहंदी) से माफी मांगनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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