काम की बात: उत्तराखंड में आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय प्रतिदिन 140 रुपए बढ़ा, 300 रुपए की कटौती भी नहीं होगी
उत्तराखंड में लंबे समय से आंदोलनरत आंगनबाड़ी वर्कर, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन की मांगों पर शनिवार को राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने संगठन द्वारा पूर्व में दिए गए मांग पत्र पर चर्चा करते हुए 140 प्रतिदिन की मानदेय बढ़ोतरी पर अपनी मुहर लगा दी है।
उत्तराखंड में लंबे समय से आंदोलनरत आंगनबाड़ी वर्कर, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन की मांगों पर शनिवार को राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें मानदेय वृद्धि और अन्य लंबित मुद्दों पर सहमति बन गई है। सीएम धामी के आश्वासन के बाद आंगनबाड़ी वर्करों ने धरना स्थगित करने की घोषणा कर दी।
सीएम धामी ने बढ़ोतरी पर मुहर लगाई
अध्यक्ष रेखा नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संगठन द्वारा पूर्व में दिए गए मांग पत्र पर चर्चा करते हुए 140 प्रतिदिन की मानदेय बढ़ोतरी पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने उपस्थित विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, सचिव चंद्रेश यादव ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से भी 150 प्रतिदिन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर पहले ही भेजा जा चुका है।
सहमति के बिना नहीं होगी 300 रुपये की कटौती
सरकार और विभाग ने स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की सहमति के बिना उनके मानदेय से 300 रुपये की कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। विभाग ने आश्वासन दिया है कि आंदोलन या धरने पर रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं काटा जाएगा। वार्ता के सफल और सकारात्मक परिणाम आने पर संगठन ने अपना धरना स्थगित करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री और शासन का आभार जताया
संगठन के पदाधिकारियों ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री और शासन का आभार जताया।बैठक में चीफ कोऑर्डिनेटर इंद्रजीत सिंह कडाकोटी, कार्मिक सचिव शैलेश बगौली, सचिव चंद्रेश यादव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशक बंशीलाल राणा, राज्य परियोजना अधिकारी मोहित चौधरी और नोडल अधिकारी (आंगनवाड़ी) नीतू फ्लोरा उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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