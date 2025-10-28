Hindustan Hindi News
Cyclone Montha Impact in uttarakhand strong wind and rain alert imd latest updat
Cyclone Montha: मोंथा का असर इस राज्य में भी दिखा, तेज हवाओं के साथ आज बारिश का अलर्ट

Cyclone Montha: मोंथा का असर इस राज्य में भी दिखा, तेज हवाओं के साथ आज बारिश का अलर्ट

संक्षेप: Cyclone Montha Impact: साइक्लोन मोंथा का असर उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। आज तेज हवाओं के साथ प्रदेश के चार जिलों में बारिश के आसार हैं।

Tue, 28 Oct 2025 12:06 PMGaurav Kala देहरादून
Cyclone Montha Impact: बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोंथा का असर उत्तराखंड में भी दिखाई देने लगा है। मोंथा के असर से दून, हल्द्वानी, हरिद्वार समेत प्रदेशभर में मंगलवार सुबह से बादल छाए हैं। कुमाऊं के जिलों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश के आसार भी जताए है। कुमाऊं में तापमान तीन से चार डिग्री तक नीचे आया है। आज प्रदेश के चार जिलों में बारिश की संभावना है। इसी के साथ 10 से 20 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोंथा का असर दिखाई दे रहा है। इससे दिन में बादल छा रहे हैं, कहीं हल्की बारिश हो रही है। रात के तापमान में ज्यादा असर नहीं होगा। बुधवार से स्थिति सामान्य होने के आसार है।

चार जिलों में आज बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक मंगलवार को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत एवं यूएसनगर जिलों में कहीं कहीं हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

क्या है चक्रवात ‘मोंथा’

चक्रवात ‘मोंथा’ बंगाल की खाड़ी में उठा एक कम दबाव का क्षेत्र है, जो तेजी से घूमती हवाओं का एक शक्तिशाली तूफान बन गया है। यह समुद्र से नमी खींचता है और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश लाता है। ‘मोंथा’ के कारण ही कुमाऊं में अचानक मौसम बदला है, तापमान गिरा है और आसमान में बादल छा गए हैं। यह तूफान अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर अगले कुछ दिनों तक मौसम पर रहेगा।

