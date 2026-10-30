चक्रवाती तूफान अर्नब से उत्तराखंड का मौसम बदला, देहरादून में 11 डिग्री गिरा पारा; चारधाम में बर्फबारी
Cyclone Arnab Impact: चक्रवात अर्नब का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों समेत चारों धाम में बर्फबारी हो रही है। देहरादून में पारा 11 डिग्री तक लुढ़क गया।
Cyclone Arnab Impact: चक्रवाती तूफान अर्नब का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि नवंबर की शुरुआत से पहले ठंड ने दस्तक दे दी। देहरादून का अधिकतम पारा सीधे 11.1 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। आज भी देहरादून समेत 9 जिलों में बारिश की संभावना है।
चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने गुरुवार को बताया कि चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का आंशिक असर उत्तराखंड के मौसम पर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को दून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। राज्य में 2 नवंबर तक हल्की बारिश का दौर रह सकता है।
चारधाम में बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह कायम
गढ़वाल मंडल में गुरुवार को चोटियों पर बर्फबारी और घाटियों में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। गंगोत्री-यमुनोत्री से लेकर केदारनाथ तक बर्फ की सफेद चादर बिछने लगी है। श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। हर्षिल, धराली, जानकीचट्टी, सुक्की, झाला और खरसाली में भी बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया। केदारनाथ में रात का तापमान माइनस नौ डिग्री तक पहुंचने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
नर-नारायण पर्वत बर्फ से ढके
बदरीनाथ धाम में गुरुवार को नीलकंठ और नर-नारायण पर्वत पर भारी हिमपात हुआ। रुद्रनाथ, हेमकुंड साहिब और भारत-तिब्बत-चीन सीमा क्षेत्र की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं चार से छह इंच तो सीमा चौकियों पर करीब एक फीट तक बर्फ जमने की सूचना है। बदरीनाथ में सुबह से बारिश और शीतलहर चलने से दिन के तापमान में गिरावट आई।
देहरादून में तापमान गिरा
इधर, दून में अचानक बढ़ी ठिठुरन से अलमारियों में रखे स्वेटर, जैकेट, कंबल और रजाइयां बाहर निकल आईं। शहर के प्रमुख बाजार, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। मौसम में आए इस बदलाव ने दूनवासियों को हैरान कर दिया। बुधवार को जहां दून का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं गुरुवार को यह लुढ़ककर 20.1 डिग्री (सामान्य से 7.6 डिग्री कम) पर पहुंच गया।
हालांकि, न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री (सामान्य से 3 डिग्री अधिक) रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को देहरादून में 16 एमएम, मसूरी में 15.4 एमएम और टिहरी में 27.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। इसके बाद से प्रदेशभर में ठंड बढ़ गई है। यहां देहरादून में भी अब लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल दिए हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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