साइबर ठगों ने लाखों का लोन लेकर खाते में डाल दी मोटी रकम, जवान की चतुराई से उल्टा पड़ा दांव

संक्षेप: उत्तराखंड के हल्द्वानी में जवान की चतुराई के आगे साइबर ठग बेबस नजर आ गए। हुआ यूं कि ठगों ने दूसरे के खाते से लाखों का लोन लिया और जवान के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में होमगार्ड जवान ने अपनी सूझबूझ से लाखों का नुकसान बचा लिया। हुआ यूं कि साइबर ठगों ने दूसरे के खाते से उसके अकाउंट में लाखों का लोन लिया। जवान के खाते में 8 लाख से ज्यादा जमा हुए तो जवान ने तुरंत सारी रकम निकाल ली। इससे ठगों को नुकसान उठाना पड़ा। साइबर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।

मामला हल्द्वानी के हल्दू पोखरा का है। होमगार्ड जवान सुरेंद्र सिंह के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 2.45 लाख रुपये का झूठा लोन लिया था। हालांकि, खाते में 8.01 लाख रुपये जमा होते ही जवान ने होशियारी दिखाते हुए सारी राशि तुरंत निकाली। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि वे अपने बैंक खाते का ऑनलाइन भुगतान कभी नहीं करते थे, परंतु किसी अज्ञात ने उनके खाते का नंबर इस्तेमाल कर यह ठगी की।

पड़ताल के लिए जवान ने बैंक और साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस प्रमुख प्रकाश चंद्र के अनुसार, मामले की गहन जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए खाताधारकों को अपनी बैंकीय जानकारियों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की।