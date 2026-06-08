साइबर हमले के शिकार लोगों को अब घर बैठे मिलेगी ठगी की रकम, ऐसे करें आवेदन
अब साइबर हमले के शिकार लोगों के लिए केंद्र ने बड़ी राहत दी है। पीड़ितों को घर बैठे रकम मिल सकेगी। रिफंड प्रक्रिया को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
साइबर ठगी के शिकार लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ठगों के बैंक खातों में फ्रीज(होल्ड) अपनी गाढ़ी कमाई को वापस पाने के लिए पीड़ितों को थानों या अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवेदन करने पर पुलिस बीएनएसएस की धारा 106(3) के तहत इंडेमनिटी बॉन्ड अपलोड करेगी, जिसके बाद बैंक रकम सीधे पीड़ित के खाते में ट्रांसफर कर देगा। जानें पूरी प्रक्रिया और नियम
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) ने एक नया मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (एमआरएम) पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए लोग घर बैठे अपनी रिफंड रिक्वेस्ट दर्ज करा सकेंगे। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि ये व्यवस्था साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार लोगों को राहत देने के लिए लागू की गई है। अभी तक रिफंड प्रक्रिया को मंजूरी नहीं मिलने से पीड़ितों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब प्रक्रिया को स्वीकृति मिल गई है।
रकम सीधे पीड़ित के खाते पर आएगी
इस पोर्टल पर केवल वे ही लोग आवेदन के पात्र होंगे, जिन्होंने 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ठगी की शिकायत दर्ज कर 14 अंकों का शिकायत नंबर लिया होगा। ऐसे में अगर अपराधियों के खातों में रकम होल्ड है, तो पीड़ित को पोर्टल के जरिए रकम वापस मिल जाएगी। आवेदन करने पर पुलिस बीएनएसएस की धारा 106(3) के तहत इंडेमनिटी बॉन्ड अपलोड करेगी, जिसके बाद बैंक रकम सीधे पीड़ित के खाते में ट्रांसफर कर देगा।
ऐसे करना होगा आवेदन
https://mrm-ncrp.mha.gov.in पर जाएं और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से लॉगिन करें। अपनी 14 अंकों की कंप्लेंट आईडी दर्ज कर ओटीपी वेरिफाई करें। होल्ड की गई रकम स्वतः स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। अपना पैन कार्ड पोर्टल पर अपलोड करें। जिस बैंक खाते में आपको रिफंड चाहिए, उसका खाता नंबर और आईएफएससी कोड भरें। घोषणा पत्र पर टिक करके फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद आपको एक आईडी मिलेगी, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे।
एफआईआर अनिवार्य
1. यदि एक बैंक खाते में अधिकतम ₹50,000 की रकम होल्ड है तो रिफंड काे एफआईआर या कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं होगी। पुलिस रिपोर्ट पर पैसा सीधे पीड़ित के खाते में आ जाएगा।
3. यदि एक ही बैंक खाते में ₹50,000 से अधिक की रकम होल्ड हुई है तो वापस पाने को केस दर्ज होना अनिवार्य है। इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया इसी पोर्टल के जरिए पूरी की जाएगी।
3. होल्ड रकम अलग खातों में है। इनमें किसी खाते में 50 हजार से अधिक नहीं हैं तो भी यह नियम लागू होगा।
साइबर ठगी की रकम को खपाने में तीन पर मुकदमा
देशव्यापी साइबर धोखाधड़ी में किराये के खातों के जरिये रकम ठिकाने लगाने वाले सिंडिकेट पर दून में मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर अपराध थाना पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों और उनके अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ दर्ज केस में जांच शुरू कर दी है।
यह सिंडिकेट देश के अलग-अलग राज्यों में लोगों से डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और ट्रेडिंग स्कैम के जरिये ठगी गई करोड़ों रुपये की अवैध कमाई को ठिकाने लगाने का काम कर रहा था। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के निरीक्षक सुधीर कुमार की ओर से केस दर्ज किया है। आरोपियों में राकेश रोशन निवासी ग्रांट कारबारी पटेलनगर, कृष अरोड़ा निवासी जीएमएस रोड गढ़ी कैंट और 24 वर्षीय अनुराग निवासी बडोवाला पटेलनगर शामिल हैं। इन के खिलाफ नामजद केस दर्ज की गई है।
पलक झपकते ही ट्रांसफर होती थी रकम
जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी राकेश रोशन के इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते में देश के विभिन्न कोनों से ठगी गई 7,10,700 रुपये रकम आई।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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