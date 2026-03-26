Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

निवेश के नाम पर 1.31 करोड़ ठगे; उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक फैले साइबर गैंग का भंडाफोड़

Mar 26, 2026 02:35 pm ISTGaurav Kala देहरादून, वार्ता
share

पीड़िता उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है। उसने साइबर पुलिस में शिकायत की कि निवेश के नाम पर उससे 1.31 करोड़ की ठगी हुई। पुलिस ने महाराष्ट्र से तीन ठगों को गिरफ्तार किया है।

निवेश के नाम पर 1.31 करोड़ ठगे; उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक फैले साइबर गैंग का भंडाफोड़

उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर सेल ने निवेश के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में महाराष्ट्र के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने एक व्यक्ति से 1 करोड़ 31 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी।

एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर निवासी एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच दिया। ठगों ने उसे निवेश करने के लिए उकसाया और अलग-अलग बैंक खातों में उससे कुल 1.31 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवा लिए।

ये भी पढ़ें:महिला डॉक्टर ने कैनुला लगा नसों में जहर घोल जान दी, एचओडी पर उत्पीड़न का केस

जब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ तो उसने देहरादून के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत मुकदमा दर्ज किया।

ये भी पढ़ें:1 अप्रैल से महंगा होगा बिजली और पानी, उत्तराखंड में 15 फीसदी तक बढ़कर आएगा बिल

महाराष्ट्र से तीन गिरफ्तारियां

जांच के दौरान एसटीएफ को इस गिरोह के बारे में अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर तीन आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रतीक उत्तम बाफना, आशीष कुमार और मोहम्मद श्रीम उर्फ नासिर शामिल हैं। सभी आरोपी महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर इलाके के रहने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:बीटेक छात्र दिव्यांशु जटराना के हत्यारे बिहार पहुंचे, पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। STF का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा मुनाफे के लालच में निवेश करने से बचें और सतर्क रहें।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News Cyber Crime अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।