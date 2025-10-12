साइबर अपराधियों ने SBI मैनेजर को ही ठग लिया, पीड़ित ने लोन लेकर चुकाई रकम

साइबर अपराधियों ने एसबीआई के मैनेजर को ही ठग लिया। एक महीने में 13 लाख हड़प लिए। पीड़ित ने न सिर्फ पूरी जमा पूंजी गंवा दी, लोन लेकर रकम चुकाई।

दूसरों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक करने वाले एसबीआई के एक डिप्टी मैनेजर खुद साइबर ठगों के झांसे में आ गए। ठगों ने निवेश के नाम पर उनसे 13 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने बताया कि उन्हें दिसंबर 2024 में एक अनजान महिला का वॉट्सएप कॉल आया था। पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, इसके बाद मुकदमा दर्ज हो पाया।

रायपुर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी के अनुसार तेजप्रकाश शर्मा निवासी मयूर विहार ने तहरीर दी कि वह भारतीय स्टेट बैंक में डिप्टी मैनेजर हैं। दिसंबर 2024 में उन्हें एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था। कॉल करने वाली महिला ने खुद को एक कंपनी का अधिकारी बताया। दावा किया कि कंपनी आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं। दिव्यांशी अग्रवाल नाम की उक्त महिला ने उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया। कहा कि इससे उन्हें काफी लाभ होगा।

13 लाख की साइबर ठगी इस पर भरोसा कर शर्मा ने करीब 13 लाख रुपये निवेश कर दिए। उन्होंने ठगी के आरोपियों द्वारा बताए गए अलग-अलग बैंक खातों में छह किस्तों में रकम ट्रांसफर की। शर्मा ने बताया कि बाद में उन्हें न लाभ की रकम दी गई और न कंपनी ने उनकी जमा रकम लौटाई। इस पर उनको साइबर ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।