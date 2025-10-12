Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़cyber crime with sbi manager criminals loot 13 lakh in month victim takes loan to repay money

साइबर अपराधियों ने SBI मैनेजर को ही ठग लिया, पीड़ित ने लोन लेकर चुकाई रकम

साइबर अपराधियों ने एसबीआई के मैनेजर को ही ठग लिया। एक महीने में 13 लाख हड़प लिए। पीड़ित ने न सिर्फ पूरी जमा पूंजी गंवा दी, लोन लेकर रकम चुकाई।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 08:37 AM
share Share
Follow Us on
साइबर अपराधियों ने SBI मैनेजर को ही ठग लिया, पीड़ित ने लोन लेकर चुकाई रकम

दूसरों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक करने वाले एसबीआई के एक डिप्टी मैनेजर खुद साइबर ठगों के झांसे में आ गए। ठगों ने निवेश के नाम पर उनसे 13 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने बताया कि उन्हें दिसंबर 2024 में एक अनजान महिला का वॉट्सएप कॉल आया था। पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, इसके बाद मुकदमा दर्ज हो पाया।

रायपुर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी के अनुसार तेजप्रकाश शर्मा निवासी मयूर विहार ने तहरीर दी कि वह भारतीय स्टेट बैंक में डिप्टी मैनेजर हैं। दिसंबर 2024 में उन्हें एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था। कॉल करने वाली महिला ने खुद को एक कंपनी का अधिकारी बताया। दावा किया कि कंपनी आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं। दिव्यांशी अग्रवाल नाम की उक्त महिला ने उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया। कहा कि इससे उन्हें काफी लाभ होगा।

ये भी पढ़ें:पटना में धराए यूपी-बिहार के 13 साइबर ठग, 40 लोगों से 14 करोड़ से ज्यादा की ठगी

13 लाख की साइबर ठगी

इस पर भरोसा कर शर्मा ने करीब 13 लाख रुपये निवेश कर दिए। उन्होंने ठगी के आरोपियों द्वारा बताए गए अलग-अलग बैंक खातों में छह किस्तों में रकम ट्रांसफर की। शर्मा ने बताया कि बाद में उन्हें न लाभ की रकम दी गई और न कंपनी ने उनकी जमा रकम लौटाई। इस पर उनको साइबर ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद मुकदमा

शर्मा ने बताया कि मामला दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 का है। तब उन्होंने रायपुर थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आखिरकार उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उधर, थानाध्यक्ष नेगी ने बताया कि शिकायत पहले से पोर्टल पर दर्ज थी। इसके माध्यम से संबंधित खातों को सीज किया जाता है। अपराधियों के नंबरों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद भी यही प्रक्रिया होती है।

Cyber Crime Crime News Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।