दिल्ली जाने के नाम पर कारोबारी को ठगा, फर्जी सेना अफसर का खेल

साइबर ठगों ने नकली आर्मी अफसर बनकर कारोबारी को ठग लिया। दिल्ली जाने के लिए गाड़ी बुक की। फिर सेना के नियमों का हवाला देते हुए हजारों की चपट लगा दी।

हल्द्वानी के चोरगलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले एक ट्रेवल एजेंट से साइबर ठगों ने 25 हजार रुपये ठग लिए। आरोपियों ने खुद को सेना का अफसर बताकर ट्रेवल एजेंट को फोन किया और अल्मोड़ा से दिल्ली जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने की बात की। इसके बाद पेमेंट के नाम पर 25 हजार रुपये की चपत लगा दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

गौलापार निवासी गौरव ने पुलिस को बताया कि हल्द्वानी स्थित खानचन्द मार्केट में वह डोर एंड ट्रेवल नाम से व्यवसाय करते हैं। बीती 27 सितम्बर की सुबह करीब 7 बजे उन्हें एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम जोरा सिंह बताया और खुद को सेना का अधिकारी बताते हुए अल्मोड़ा से दिल्ली जाने के लिए 17 सीटर टेंपो ट्रैवलर उपलब्ध कराने को कहा।

पीड़ित के अनुसार, वाहन अल्मोड़ा पहुंचते ही आरोपी ने सेना के नियमों का हवाला देकर कहा कि पहले आपको 25,000 रुपये और 1 रुपया उनके खाते में भेजना होगा, तब जाकर सेना की ओर से 50,000 रुपये रिफंड होंगे। क्योंकि सेना का यूपीआई 50 हजार से कम की ट्रांजेक्शन नहीं करता। झांसे में आकर गौरव ने यूपीआई से 2 रुपये और 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में पीड़ित को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। चोरगलिया थानाध्यक्ष हरपाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।