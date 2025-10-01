Crowd Gathers Over Offensive Comment on Religious Post in dehradun fir against 400 उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने वाले 400 पर मुकदमा, धार्मिक पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट से जुटी थी भीड़, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Crowd Gathers Over Offensive Comment on Religious Post in dehradun fir against 400

उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने वाले 400 पर मुकदमा, धार्मिक पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट से जुटी थी भीड़

29 सितंबर की देर शाम एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में 500 की भीड़ देहरादून की सड़क पर देर रात जमा हो गई। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:45 AM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने वाले 400 पर मुकदमा, धार्मिक पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट से जुटी थी भीड़

देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र में सोमवार रात सोशल मीडिया में धार्मिक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में हंगामा करने के आरोप में 400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में यह दूसरा मुकदमा है। पहला केस सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के खिलाफ हुआ था।

भीड़ काबू करने को लाठी चार्ज

पुलिस के अनुसार 29 सितंबर की देर शाम एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में पटेलनगर में बाजार चौकी के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने विरोध किया तो चौकी प्रभारी प्रमोद शाह ने तत्काल आरोपी गुलशन राठौर पर मुकदमा दर्ज कर दिया था।

ये भी पढ़ें:धार्मिक पोस्ट पर टिप्पणी से देहरादून में बिगड़ा माहौल, आधी रात 500 की भीड़ जुटी

इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट हटवा दी गई। इसके बावजूद चौकी पर जमा हुए लोगों ने नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया था। लोगों के उग्र होने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा था। इस दौरान पांच पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

कई पुलिसकर्मी भी घायल

हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उस दौरान कांस्टेबल विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, संदीप कुमार, मंजीत सिंह और महिला कांस्टेबल शिखा चौधरी को चोटें आईं। उनका मेडिकल कराया गया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चौकी प्रभारी आईएसबीटी हर्ष अरोड़ा की तहरीर पर 400 लोगों के खिलाफ बीएनएस धारा 121(2), 126(2), 190, 191(2), 196, 302 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है।

तैनात रही पुलिस

मंगलवार सुबह भी पटेलनगर बाजार चौकी के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा है। इस दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोग घटना पर आपत्ति जताते हुए पहुंचे। पुलिस ने भीड़ या विवाद न करने की हिदायत देते हुए लोगों को वापस भेजा। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि मौके पर मंगलवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही।

Dehradun Uttarakhand News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।