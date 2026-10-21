87 साल के पद्मश्री योगी ऐरन के ‘जंगल-मंगल’ पर भीड़ का हमला, जान से मारने की धमकी; क्या मामला
देहरादून में पद्मश्री योगी ऐरन की प्रॉपर्टी ‘जंगल-मंगल’ पर भीड़ ने हमला कर दिया। आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला क्या है।
देहरादून राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुठाल गेट स्थित ‘जंगल-मंगल’ संपत्ति पर मंगलवार सुबह करीब 50 लोगों ने जबरन घुसकर उत्पात मचाया। मामले में 87 वर्षीय पीड़ित पद्मश्री डॉ. योगी ऐरन ने राजपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी गई शिकायत में डॉ. योगी ऐरन ने बताया कि सुबह छह बजे महिलाओं-पुरुषों की भीड़ उनकी प्रॉपर्टी में पीछे के रास्ते से घुस आई। शुरू में स्टाफ को लगा कि वे लोग घूमने आए हैं। जल्द उन्होंने वहां रखा सामान उठाना शुरू कर दिया। रोकने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और तोड़फोड़ करते हुए फरार हो गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह अपनी वृद्ध पत्नी के साथ अकेले रहते हैं। घटना के बाद से खौफ में हैं। पीड़ित पक्ष ने घटना के फोटो, वीडियो और ऑडियो भी साक्ष्य के तौर पर पुलिस को सौंपे हैं।
दूसरी ओर, राजपुर थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि इस मामले में तहरीर मिली है। उन्होंने बताया कि इस जमीन पर दोनों पक्ष अपना-अपना हक जता रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष को मौके से हटा दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही स्थिति स्पष्ट करने के लिए राजस्व विभाग से जमीन का डिमार्केशन कर क्लीयरेंस लेने की हिदायत दी गई है।
भूमाफिया यहां की हरियाली खत्म कर देंगे : ऐरन
डॉ. ऐरन का आरोप है कि उनके ‘जंगल मंगल’ पर भूमाफिया की नजर है। पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए उन्हें बुधवार को बुलाया है। दरअसल, ‘जंगल मंगल’ शहर की प्राइम लोकेशन पर स्थित है। ऐसे में कुछ लोग इसे खरीदना चाहते हैं। हालांकि, पद्मश्री डॉ.योगी एरन का कहना है कि भूमाफिया इस जगह की हरियाली खत्म कर देंगे।
‘जंगल मंगल’ परिसर में तोड़फोड़ करने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। डॉ.योगी ऐरन ने ये आरोप लगाया। हालांकि बुजुर्ग दंपति ने हमलावरों के सामने हिम्मत नहीं हारी और उनका सामना किया। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों से जमीन के मालिकाना हक से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज तलब किए हैं। जानकारी के अनुसार, ‘जंगल मंगल’ के पास स्थित एक अन्य संपत्ति पर हरियाणा के कुछ लोगों और दूसरे पक्ष के बीच विवाद चल रहा है। यह मामला फिलहाल अदालत में है। डॉ. ऐरन का कहना है कि इस विवाद का ‘जंगल मंगल’ की मूल जमीन से संबंध नहीं है।
ऐरन का दावा-1982 से यहां रह रहे हैं, ‘जंगल मंगल’ की मूल जमीन पर कोई विवाद नहीं
डॉ. ऐरन का दावा है कि वह 1982 से ‘जंगल मंगल’ में रह रहे हैं। कुछ लोग उनकी संपत्ति पर नजर लगाए हैं। उनका कहना है कि चूंकि ‘जंगल मंगल’ शहर की प्राइम लोकेशन पर स्थित है। ऐसे में कुछ लोग इसे अपने हित के लिए खरीदना चाहते हैं। बकौल डॉ. ऐरन-मैं इस जगह का अस्तित्व किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह जगह कंक्रीट के जंगल में न बदले और हमेशा हरी-भरी रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजपुर पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए डॉ. ऐरन को बुधवार को बुलाया है। संपत्ति के सीमांकन की योजना भी बनाई है। जांच में घटना और संपत्ति विवाद के तथ्य स्पष्ट किए जाएंगे।
दोनों पक्षों के जमीन के कागजातों की होगी जांच
राजपुर थानाध्यक्ष पीडी भट्ट ने कहा कि कुठाल गेट स्थित संपत्ति विवाद में बुजुर्ग डॉक्टर की तहरीर को गंभीरता से लिया है। मामले की जांच कुठाल गेट चौकी इंचार्ज को सौंप दी है। जंगल-मंगल मामले में तथ्यों की सटीकता और सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस की रणनीति केवल मौखिक दावों पर निर्भर नहीं रहने की है। भट्ट के अनुसार, पुलिस ने दोनों पक्षों से जमीन के मालिकाना हक से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज तलब किए हैं। पुलिस अपने स्तर पर भी इन कागजातों की प्रामाणिकता की जांच करेगी।
पीड़ित पक्ष का दावा है कि 1982 में जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, पर जमीन कितनी है, इसका उन्हें पता नहीं है। ऐसे में जांच में इस बिंदु को भी शामिल या है। पुलिस अब दस्तावेजों के आधार पर इस बात की पड़ताल करेगी कि दशकों पुरानी वह रजिस्ट्री मूल रूप से किससे कराई थी और कुल कितनी जमीन खरीदी थी। दस्तावेजों के पूर्ण सत्यापन के बाद ही आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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