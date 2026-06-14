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कौए ने ठप कर दिया बिजलीघर, हजारों घरों में बिजली-पानी की सप्लाई बंद; घंटों परेशान रहे लोग

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में एक परिंदे की वजह से हजारों घरों में बिजली-पानी की सप्लाई ठप कर दी। दरअसल, बिजली की लाइन में एक कौआ के चिपक जाने से बिजलीघर से सप्लाई ठप हो गई। ऐसे में इस बिजलीघर से जुड़े हजारों घरों में जहां बिजली बंद हो गई वहीं, ट्यूबवेल नहीं चलने से पानी की भी दिक्कत हुई।

कौए ने ठप कर दिया बिजलीघर, हजारों घरों में बिजली-पानी की सप्लाई बंद; घंटों परेशान रहे लोग

उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले के कठघरिया बिजलीघर से जुड़े 20 हजार उपभोक्ताओं के घरों की बिजली और पानी सप्लाई शनिवार सुबह एक परिंदे ने ठप कर दी। बिजली की लाइन में कौए के टकराने से तकनीकी दिक्कत आने पर तीन घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद हो गई। बिजली की सप्लाई बंद होने से क्षेत्र में ट्यूबवेल भी नहीं चल सके। ऐसे में लोगों को घंटों तक बिजली-पानी का दोहरा संकट झेलना पड़ा।

शनिवार को सुबह सात बजे कमलुवागाजा पावर हाउस से कठघरिया बिजलीघर को जोड़ने वाली 33 केवी की लाइन में एक कौआ टकरा गया। करंट लगने से वह लाइन में चिपक गया। तकनीकी दिक्कत आने पर बिजलीघर की सप्लाई ठप हो गई। ऊर्जा निगम की टीम ने फॉल्ट को ढूंढने के लिए जांच की। इस दौरान लाइन से चिपका कौआ मिला। इसे निकालकर और लाइन में आई तकनीकी दिक्कत दूर कर विभागीय कर्मिकों ने करीब दस बजे बिजली की सप्लाई सुचारू की।

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ट्यूबवेल भी नहीं चल सके

बिजलीघर में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने के दौरान तीन घंटे तक बिजली सप्लाई न होने से पेयजल के ट्यूबवेल भी नहीं चल सके। सुबह के समय बिजली और पानी की आपूर्ति बंद होने पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। ऊर्जा निगम के उपखंड अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि कौआ चिपकने से आपूर्ति बाधित रही। लाइन में आए फॉल्ट को दूर कर सप्लाई शुरू कर दी गई।

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गौजाजाली में लाइन टूटने से पानी संकट

हल्द्वानी में निर्माण कार्यों के दौरान लगातार पेयजल की लाइनें टूट रही हैं। शनिवार को लाइन क्षतिग्रस्त होने से गौजाजाली क्षेत्र में पानी की आपूर्ति ठप रही। स्थानीय लोगों को पेयजल के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय पार्षद रईश अहमद ने बताया कि गर्मियों में पहले से ही पानी की कमी बनी रहती है। अब लाइनें टूटने पर पेयजल का संकट बढ़ रहा है।

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तीन ट्यूबवेल बंद

तीन ट्यूबवेल का संचालन ठप रहने से शनिवार को प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चौफुला और नवाड़खेड़ा में जहां एक माह से पानी की सप्लाई बंद है। वहीं शिवाशीष कॉलोनी डहरिया में तीन दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। जिससे स्थानीय लोग टैंकर पर निर्भर हो गए हैं। जल संस्थान के ईई रविशंकर लोशाली ने बताया कि ट्यूबवेल ठीक किए जा रहे हैं। जल्द ही पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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