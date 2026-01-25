Hindustan Hindi News
गंगा पर संकट: हरिद्वार के 10 प्रमुख घाटों पर डुबकी लगाने लायक पानी भी नहीं बचा

संक्षेप:

Crisis on Ganga: हरिद्वार शहर के करीब 10 प्रमुख गंगा घाटों पर गंगा घाटों से करीब सात फीट तक दूर खिसक गई है। करीब एक किमी लंबे घाट क्षेत्र में गंगा में डुबकी लगाने लायक पानी नहीं है।

Jan 25, 2026 09:43 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Crisis on Ganga: हरिद्वार शहर के करीब 10 प्रमुख घाटों पर गंगा का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए यह स्थिति चिंता का कारण बन गई है। घाटों से लगभग सात फीट तक पानी खिसक गया है, जिससे करीब एक किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र में गंगा में डुबकी लगाने लायक पानी भी नहीं बचा है।

भागीरथी बिंदु से लेकर भीमगोड़ा और कांगड़ा घाट तक गंगा का जलस्तर लगातार कम बना हुआ है। कई घाटों पर सीढ़ियों के सामने अब पानी की जगह सूखी रेत और पत्थर नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को गंगा तक पहुंचने के लिए काफी नीचे उतरना पड़ रहा है। इससे न केवल सामान्य स्नान और तीर्थयात्रा प्रभावित हो रही है, बल्कि श्मशान घाट में अंतिम संस्कार जैसे धार्मिक कर्मकांडों को संपन्न कराने में भी परेशानी हो रही है।

इन घाटों पर गंगा का संकट

जलस्तर कम होने का असर भागीरथी बिंदु के पास एक नंबर घाट, शिव की पैड़ी, रस्तोगी घाट, लोकनाथ घाट, शालिग्राम घाट, वेद निकेतन घाट, श्मशान घाट, दुर्गा घाट, पंजाब सिंह क्षेत्र घाट, निर्धन कीर्तन घाट, शताब्दी घाट और पार्वती घाट समेत अन्य घाटों पर भी देखा जा रहा है। इन घाटों पर स्नान के लिए पर्याप्त जल नहीं है।

स्थानीय लोग और श्रद्धालु अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सभी प्रमुख घाटों पर जल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि गंगा स्नान और धार्मिक कर्मकांड सामान्य रूप से संपन्न हो सकें।

