ऋषभ पंत उत्तराखंड के सबसे बड़े करदाता, एक साल में दिया इतने करोड़ का टैक्स
क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यक्तिगत श्रेणी के सबसे बड़े आयकरदाता रहे। उन्होंने 23.84 करोड़ रुपये आयकर जमा कराया। वहीं, नॉन-कॉरपोरेट श्रेणी में वे प्रदेश में तीसरे स्थान पर हैं।
क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यक्तिगत श्रेणी के सबसे बड़े आयकरदाता रहे। उन्होंने 23.84 करोड़ रुपये आयकर जमा कराया। वहीं, नॉन-कॉरपोरेट श्रेणी में वे प्रदेश में तीसरे स्थान पर हैं। जबकि कॉरपोरेट श्रेणी में ओएनजीसी 13,564 करोड़ रुपये का आयकर अदा कर पहले स्थान पर है।
167वें आयकर दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को ओएनजीसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आयकर विभाग ने अपने शीर्ष करदाताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर अपर्णा करण ने किया।
प्रदेश के 10 सबसे बड़े करदाताओं को किया गया सम्मानित
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करण ने कहा कि आयकर राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। करदाताओं के योगदान से देश विकास की राह पर आगे बढ़ता है। लिहाजा, ईमानदार करदाताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधान आयकर आयुक्त, देहरादून सुनीता सिंह ने करदाता और आयकर विभाग के बीच सहयोग को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस दौरान आयकर विभाग ने प्रदेश के शीर्ष 10 करदाताओं को सम्मानित किया।
कौन हैं ऋषभ पंत
ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ था। साल 2016 में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऋषभ ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींची। इसके बाद आईपीएल में धमाकेदार पारियों के दम पर जल्दी ही भारतीय टीम में ऋषभ को जगह मिल गई। ऋषभ को एक के बाद एक टी-20 के साथ वनडे और टेस्ट में मौके मिले और उन्होंने खुद को साबित भी किया। अपनी धमाकेदार पारियों के लिए जाने जाने वाले ऋषभ पंत ने कई आईपीएल टीमों की कप्तानी की है। पिछले सीजन में पंत ने लखनऊ सुपरजाइंट्स का नेतृत्व किया था, हालांकि, अब वो इस टीम का हिस्सा नहीं हैं।
अपनी धमाकेदार पारियों की वजह से चर्चा में रहने वाले ऋषभ पंत इस बार अपने टैक्स को लेकर चर्चा में आए हैं। उन्होंने राज्य सरकार को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स दिया है। इस तरह ऋषभ पंत व्यक्तिगत कैटेगरी में टैक्स देने वाले सबसे बड़े कर दाता बन गए हैं। इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है।
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