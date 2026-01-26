Hindustan Hindi News
हरिद्वार में गौहत्या! पुलिस ने जब्त किया 144 किलो मांस; 2 गिरफ्तार

संक्षेप:

उत्तराखंड में गौकशी और पशु वध करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार पुलिस ने गौकशी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गाय का 144 किलो मांस भी पुलिस ने जब्त किया है।

Jan 26, 2026 02:24 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
उत्तराखंड के हरिद्वार में गौकशी और पशु वध पर पुलिस ने कड़ा ऐक्शन लिया है। पुलिस द्वारा गौकशी और पशु वध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना पिरान कलियर क्षेत्र से दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 144 किलो प्रतिबंधित मांस, गौकशी के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार और तराजू भी बरामद किए हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों की कड़ी में थाना पिरान कलियर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मुकर्बपुर कलियर में एक मांस की दुकान पर अवैध रूप से गौकशी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत छापेमारी कर अनस कुरैशी (20) और रिहान कुरैशी (19) को उनकी दुकान से ही गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने तलाशी में आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस तथा पशु वध में प्रयुक्त औजार बरामद हुए। दोनों आरोपी अवैध रूप से गौकशी कर मांस बिक्री की तैयारी में थे। इस मामले में थाना पिरान कलियर पर गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि गौकशी जैसे अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Mohammad Azam

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Uttarakhand News Haridwar News

