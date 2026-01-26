हरिद्वार में गौहत्या! पुलिस ने जब्त किया 144 किलो मांस; 2 गिरफ्तार

संक्षेप: उत्तराखंड में गौकशी और पशु वध करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार पुलिस ने गौकशी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गाय का 144 किलो मांस भी पुलिस ने जब्त किया है।

उत्तराखंड के हरिद्वार में गौकशी और पशु वध पर पुलिस ने कड़ा ऐक्शन लिया है। पुलिस द्वारा गौकशी और पशु वध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना पिरान कलियर क्षेत्र से दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 144 किलो प्रतिबंधित मांस, गौकशी के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार और तराजू भी बरामद किए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस मामले की जानकारी देते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों की कड़ी में थाना पिरान कलियर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मुकर्बपुर कलियर में एक मांस की दुकान पर अवैध रूप से गौकशी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत छापेमारी कर अनस कुरैशी (20) और रिहान कुरैशी (19) को उनकी दुकान से ही गिरफ्तार कर लिया।