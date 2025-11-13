Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Court Landmark Verdict 10 Sons Who Abused Their Parents Ordered Out of Family Property
कपूतों को सबक: उत्तराखंड में अदालत ने मां-बाप के सम्मान में सुनाया ऐतिहासिक फैसला

कपूतों को सबक: उत्तराखंड में अदालत ने मां-बाप के सम्मान में सुनाया ऐतिहासिक फैसला

संक्षेप: उत्तराखंड के हरिद्वार में एसडीएम की अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 10 अलग-अलग मामलों में मां-बाप का अपमान और मानसिक उत्पीड़न करने वाले कपूतों को परिवार की संपति से बेदखल किया।

Thu, 13 Nov 2025 08:20 AMGaurav Kala हरिद्वार
share Share
Follow Us on

हरिद्वार में एसडीएम की अदालत ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दस अलग-अलग मामलों की सुनवाई में दुर्व्यवहार और तिरस्कार करने वाले बेटों को उनके माता-पिता की संपत्ति से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसडीएम जितेंद्र कुमार की अदालत ने पाया कि बेटों ने माता-पिता के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। कुछ मामलों में तो बेटों ने उन्हें भोजन-पानी तक से वंचित कर दिया। परेशान होकर वृद्ध दंपतियों ने एसडीएम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड सरकार ला रही देवभूमि परिवार योजना, हर परिवार की नई आईडी; क्या फायदे
ये भी पढ़ें:UCC में लिव-इन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म

वृद्ध माता-पिता ने अदालत को बताया कि उन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर मकान बनाया, लेकिन अब बेटे ही उन्हें घर से निकालने पर आमादा हैं। एक मामले में बेटे ने पिता को खाना तक देने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी मामलों में बेटों को तत्काल संपत्ति से बाहर करने का आदेश जारी किया। साथ ही पुलिस को आदेश का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया।

मानसिक रूप से भी किया परेशान

कई मामलों में बेटों ने न केवल आर्थिक रूप से माता-पिता का शोषण किया, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें प्रताड़ित किया। एक मामले में बेटे ने अपने पिता को खाना तक देने से इनकार कर दिया है। दो मामले में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हैं, जिन्होंने सरकार की नौकरी के दौरान घर बनाए। अब बेटे उन्हें बाहर निकाल रहे थे।

एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने स्पष्ट प्रावधान किए हैं। कोई भी संतान यदि माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है, तो उसे उनकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।