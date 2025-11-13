कपूतों को सबक: उत्तराखंड में अदालत ने मां-बाप के सम्मान में सुनाया ऐतिहासिक फैसला

संक्षेप: उत्तराखंड के हरिद्वार में एसडीएम की अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 10 अलग-अलग मामलों में मां-बाप का अपमान और मानसिक उत्पीड़न करने वाले कपूतों को परिवार की संपति से बेदखल किया।

हरिद्वार में एसडीएम की अदालत ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दस अलग-अलग मामलों की सुनवाई में दुर्व्यवहार और तिरस्कार करने वाले बेटों को उनके माता-पिता की संपत्ति से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसडीएम जितेंद्र कुमार की अदालत ने पाया कि बेटों ने माता-पिता के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। कुछ मामलों में तो बेटों ने उन्हें भोजन-पानी तक से वंचित कर दिया। परेशान होकर वृद्ध दंपतियों ने एसडीएम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई।

वृद्ध माता-पिता ने अदालत को बताया कि उन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर मकान बनाया, लेकिन अब बेटे ही उन्हें घर से निकालने पर आमादा हैं। एक मामले में बेटे ने पिता को खाना तक देने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी मामलों में बेटों को तत्काल संपत्ति से बाहर करने का आदेश जारी किया। साथ ही पुलिस को आदेश का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया।

मानसिक रूप से भी किया परेशान कई मामलों में बेटों ने न केवल आर्थिक रूप से माता-पिता का शोषण किया, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें प्रताड़ित किया। एक मामले में बेटे ने अपने पिता को खाना तक देने से इनकार कर दिया है। दो मामले में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हैं, जिन्होंने सरकार की नौकरी के दौरान घर बनाए। अब बेटे उन्हें बाहर निकाल रहे थे।