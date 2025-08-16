Couple Swept Away in Rishikesh Chandrabhaga River ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी में बह गया कपल, अभी तक नहीं मिला कोई सुराग, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी में बह गया कपल, अभी तक नहीं मिला कोई सुराग

ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक कपल नदी के तेज बहाव में बह गया। गुरुवार शाम मायाकुंड से नदी पार करने की कोशिश में हादसा हुआ।पुलिस और SDRF की टीम तलाश कर रही हैं।

Sat, 16 Aug 2025 01:33 PM
उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी में एक कपल तेज बहाव में बह गया। दंपति नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज धाराओं में बह गया। यह घटना गुरुवार शाम को हुई और अब तक दंपति का कोई सुराग नहीं मिला है।

तेज बहाव मे बह गए

गुरुवार शाम करीब 7 बजे, चंद्रेश्वर नगर के रहने वाले पिंटू (26) और उनकी पत्नी लक्ष्मी (25) मायाकुंड से चंद्रभागा नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। त्रिवेणी घाट पुलिस चौकी के प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि नदी का तेज बहाव दंपति को संभालने में नाकाम रहा और दोनों असंतुलित होकर पानी की लहरों में समा गए।

तलाश में जुटी टीमें

हादसे की खबर मिलते ही जल पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) ने तुरंत खोजबीन शुरू की। गुरुवार शाम को अंधेरा होने की वजह से बचाव अभियान रोकना पड़ा, लेकिन शनिवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। टीमें दिन-रात दंपति की तलाश में जुटी हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली।

चंद्रभागा नदी, जो गंगा की सहायक नदी है, अपने शांत स्वरूप के लिए जानी जाती है। लेकिन बारिश के मौसम में इसका बहाव इतना तेज हो जाता है कि अनुभवी तैराक भी इसके सामने बेबस हो जाते हैं। यह हादसा नदी के इस खतरनाक चेहरे की याद दिलाता है।

