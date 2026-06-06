राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता, कांग्रेस सांसद की कहीं बातों पर उत्तराखंड CM धामी
उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे और उनकी कहीं बातों पर पलटवार किया। कहा कि देश उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस उन्हें लॉन्च करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रहे।
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के ‘उत्तराखंड को रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलाए जाने’ के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। धामी का कहना है कि ‘देश के अंदर राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वह कब क्या बोलते हैं, खुद उनको भी पता नहीं होता।’
शुक्रवार को नैनीताल क्लब पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत की। अल्मोड़ा की रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए राहुल द्वारा दिए बयान के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जब राहुल राजनीति में नए-नए आए थे तब उनकी पार्टी कांग्रेस उन्हें लॉन्च कर रही थी। ऐसा करते-करते कई साल हो गए, लेकिन राहुल अब तक लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं।
राहुल गांधी को खुद नहीं पता, क्या बोल देते हैं
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश के सैनिकों के बारे में वह जिस तरीके से बोलते हैं, वैसे उत्तराखंड के लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सरकार का विरोध करें, तो बात समझ में आती है। लेकिन वह सेना का विरोध करने लगे, उसके बाद देश का विरोध करने लगे। मुख्यमंत्री धामी ने सवाल किया कि क्या कोई देश की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान का सबूत मांगता है? क्या कोई सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम का सर्टिफिकेट मांगेगा?
मुख्यमंत्री धामी ने आरोप लगाया कि राहुल विदेशों में जाकर भारत का मजाक बनाते हैं, देश का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सपूत रहे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बारे में राहुल और उनकी पार्टी ने जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उसे कौन भूल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर भी वे कई सालों से अनर्गल कहते आ रहे हैं। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशन में उत्तराखंड देश का नंबर एक राज्य बने, उसके लिए हर क्षण काम किया जा रहा है।
प्रकृति की रक्षा के लिए जनशक्ति की जरूरत
भीमताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं लगातार सचेत और सावधान हो जाने के लिए चेता रहीं हैं। शुक्रवार को रामलीला मैदान में आयोजित पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गौरा देवी और कई बहनों ने चिपको आंदोलन के माध्यम से संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा के लिए जनशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। उसी भावना को आज फिर से दोहराने की आवश्यकता है।
जाम का होगा समाधान
धामी ने कहा कि कैंची धाम में जाम से निपटने के लिए बाईपास निर्माण हो रहा है। भवाली वाला बाईपास चालू हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का कैंची आना हो रहा है। रानीखेत, कौसानी जाने वाले जो पर्यटक हैं उन्हें और होटल व्यवसायियों को आने वाले समय में कोई परेशानी न हो, उस दिशा में बेहद गंभीरता से काम किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।