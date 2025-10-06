कफ सिरप से बच्चों की मौत के बीच उत्तराखंड में इन दो दवाओं पर बैन, 49 सैंपल जांच को भेजे

एमपी और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दो कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। साथ ही विभिन्न मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों से 49 सैंपल जांच को भेजे हैं।

देश के कई हिस्सों में कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटनाओं से हड़कंप है। रविवार को मध्य प्रदेश में दो और बच्चों की मौत का मामला सामने आया। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने बच्चों की खांसी के सिरप कोल्ड्रिफ और डेक्सट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही विभिन्न मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में छापेमारी कर 49 सैंपल जांच को भेजे गए।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवायजरी जारी की थी। इसके तहत दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने और चार साल से कम उम्र के बच्चों के मामलों में विशेष सावधानी बतरने के निर्देश दिए गए थे।

शनिवार को उत्तराखंड सरकार ने भी इसे लेकर एडवायजरी जारी कर दी थी। इसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने तमिलनाडु और राजस्थान में बने कफ सिरप कोल्ड्रिफ तथा डेक्सट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड की प्रदेशभर में बिक्री पर रोक लगा दी है।

ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टरों को मेडिकल स्टोरों पर उक्त दवाओं को सील करने के आदेश दिए गए हैं। सील कफ सिरप को वापस मंगाया गया है। सचिव स्वास्थ्य डॉ.आर राजेश कुमार ने बताया कि सिरप मामले में एफडीए को सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। जो दवाएं प्रतिबंधित की गई हैं वह बिकने न पाएं, यह सुनिश्चित करने को कहा है।