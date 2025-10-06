cough syrup kids die case two syrup banned in uttarakhand raids in hospitals and medical stores sample send for test कफ सिरप से बच्चों की मौत के बीच उत्तराखंड में इन दो दवाओं पर बैन, 49 सैंपल जांच को भेजे, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़cough syrup kids die case two syrup banned in uttarakhand raids in hospitals and medical stores sample send for test

कफ सिरप से बच्चों की मौत के बीच उत्तराखंड में इन दो दवाओं पर बैन, 49 सैंपल जांच को भेजे

एमपी और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दो कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। साथ ही विभिन्न मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों से 49 सैंपल जांच को भेजे हैं।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 10:56 AM
share Share
Follow Us on
कफ सिरप से बच्चों की मौत के बीच उत्तराखंड में इन दो दवाओं पर बैन, 49 सैंपल जांच को भेजे

देश के कई हिस्सों में कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटनाओं से हड़कंप है। रविवार को मध्य प्रदेश में दो और बच्चों की मौत का मामला सामने आया। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने बच्चों की खांसी के सिरप कोल्ड्रिफ और डेक्सट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही विभिन्न मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में छापेमारी कर 49 सैंपल जांच को भेजे गए।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवायजरी जारी की थी। इसके तहत दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने और चार साल से कम उम्र के बच्चों के मामलों में विशेष सावधानी बतरने के निर्देश दिए गए थे।

ये भी पढ़ें:कफ सिरप से मौत पर केंद्र ने जारी की सलाह, बच्चों की खांसी पर राज्यों से क्या कहा

शनिवार को उत्तराखंड सरकार ने भी इसे लेकर एडवायजरी जारी कर दी थी। इसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने तमिलनाडु और राजस्थान में बने कफ सिरप कोल्ड्रिफ तथा डेक्सट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड की प्रदेशभर में बिक्री पर रोक लगा दी है।

ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टरों को मेडिकल स्टोरों पर उक्त दवाओं को सील करने के आदेश दिए गए हैं। सील कफ सिरप को वापस मंगाया गया है। सचिव स्वास्थ्य डॉ.आर राजेश कुमार ने बताया कि सिरप मामले में एफडीए को सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। जो दवाएं प्रतिबंधित की गई हैं वह बिकने न पाएं, यह सुनिश्चित करने को कहा है।

49 सैंपल जांच को भेजे

अपर आयुक्त ने बताया कि राज्य में छापेमारी अभियान जारी है। अब तक कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की फैक्ट्रियों, मेडिकल स्टोर व सरकारी अस्पतालों से 49 सैंपल लेकर जांच को भेजे जा चुके हैं। ऐहतियात के तौर पर बड़ों के कफ सिरप की भी जांच करा रहे हैं। सभी कंपनियों के कफ सिरप की जांच की जा रही है।

Uttarakhand News Dehradun Cough Syrup

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।