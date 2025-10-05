Cough Syrup Death Case Sparks FDA Raids Across Uttarakhand Ban Imposed on These Medicines for Children कफ सिरप पीने से मौत का मामला, उत्तराखंड में भी हरकत में आया FDA; बच्चों के लिए इन दवाओं पर रोक, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Cough Syrup Death Case Sparks FDA Raids Across Uttarakhand Ban Imposed on These Medicines for Children

कफ सिरप पीने से मौत का मामला, उत्तराखंड में भी हरकत में आया FDA; बच्चों के लिए इन दवाओं पर रोक

Cough Syrup Death Case: कई राज्यों में कफ सिरप पीने से मौत मामले में एफडीए ने उत्तराखंड में भी कई अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों में छापेमारी की। बच्चों के लिए इन दवाओं पर रोक है। डॉक्टरों से भी प्रतिबंधित दवाओं को न लिखने की अपील की गई है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 09:06 AM
share Share
Follow Us on
कफ सिरप पीने से मौत का मामला, उत्तराखंड में भी हरकत में आया FDA; बच्चों के लिए इन दवाओं पर रोक

Cough Syrup Death Case: कुछ राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से राज्य के अस्पतालों एवं मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी के नेतृत्व में एफडीए की टीम ने देहरादून के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में मेडिकल स्टोरों की जांच की। जग्गी ने बताया कि प्रतिबंधित दवा पाए जाने पर कंपनी और बेचने वाले स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे राज्य में सभी मेडिकल स्टोर, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सैंपलिंग के आदेश दिए गए हैं।

इन कफ सिरप पर रोक

ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बच्चों के जिन कफ सिरप पर रोक लगाई गई है उनमें डेक्सट्रोमेथोर्फन, फिनाइलफ्राइन, हाइड्रोक्लोराइड और इनसे तैयार किए गए कमिनेशन शामिल हैं। दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने और चार साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने में ऐहतिहात बरतने की गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य में लोगों में हड़कंप की स्थिति है।

ये भी पढ़ें:कफ सिरप से बच्चों की मौत! किस दवा पर रोक, इसमें ऐसा क्या मिला; जानिए पूरी बात

दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को न दें कफ सिरप

दरअसल आमतौर पर लोग वायरल या खांसी, जुकाम में बच्चों को कफ सिरप जरूर पिलाते हैं। कई लोग डॉक्टरों से परामर्श के बाद तो कई सीधे मेडिकल स्टोरों से खरीदकर ही बच्चों को सिरप देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने के दिशा निर्देश जारी करने के बाद लोगों में हड़कंप की स्थिति है। जबकि दो साल से अधिक उम्र के बच्चों वाले भी घबराए हुए हैं।

शनिवार को यह मामला मीडिया में आने के बाद कई लोगों ने इस संदर्भ में डॉक्टरों से भी परामर्श लिया। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने और चार साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में सावधानी बरतने को कहा है।

डॉक्टरों से प्रतिबंधित कफ सिरप न लिखने की अपील

कुछ राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद सरकार ने सभी डॉक्टरों से प्रतिबंधित कफ सिरप न लिखने की अपील की है। इधर सचिव स्वास्थ्य डॉ आर राजेश कुमार ने राज्य के सभी डॉक्टरों से कहा कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी का संज्ञान लेते हुए बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप न लिखें जाएं। उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टर इन सिरपों को लिखेंगे तो मेडिकल स्टोर भी उन्हें बेचेंगे। इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर स्वयं भी जिम्मेदारी दिखाएं और प्रतिबंधित दवाओं को लिखने से परहेज करें। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वह खुद दवा खरीदने के बजाए विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह का ही पालन करें।

Cough Syrup Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।