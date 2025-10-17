Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़corbett tiger reserve on high alert for diwali night patrols also increased know reason
दिवाली पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट; रात की गश्त भी बढ़ाई, क्या वजह?

दिवाली पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट; रात की गश्त भी बढ़ाई, क्या वजह?

संक्षेप: दिवाली के मौके पर नैनीताल जिले के रामनगर के पास कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 'हाई अलर्ट' पर है। प्रशासन ने जंगल में चौकसी बढ़ा दी है। सभी फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रात की गश्त भी तेज कर दी गई है।

Fri, 17 Oct 2025 02:57 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, नैनीताल
share Share
Follow Us on

नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 'हाई अलर्ट' पर है। प्रशासन ने दिवाली के मौके पर जंगल में चौकसी बढ़ा दी है। पार्क प्रबंधन ने सभी फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इतना ही नहीं रात की गश्त भी तेज कर दी गई है।

क्या है वजह?

दरअसल, तांत्रिक गतिविधियों और अंधविश्वास के चलते हर साल दिवाली के समय उल्लुओं के शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अंधविश्वास है कि लक्ष्मी पूजा के दौरान उल्लू की बलि देने से धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण देशभर में उल्लुओं की तस्करी और हत्या के मामले सामने आते हैं।

हर जोन में स्पेशल गश्त

कॉर्बेट प्रशासन ने कहा कि उल्लू का शिकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी खतरनाक है। उल्लू पर्यावरण में कृंतक नियंत्रण के तौर पर अहम भूमिका निभाते हैं। उल्लुओं के शिकार को रोकने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में जंगल के हर जोन बिजरानी, ढिकाला, झिरना, ढेला और दुर्गा देवी में विशेष गश्त की जा रही है।

यूपी वन विभाग भी दे रहा साथ

कॉर्बेट की दक्षिणी सीमा जो यूपी से लगती है, वहां पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुहिम में उत्तर प्रदेश वन विभाग भी कॉर्बेट प्रशासन के साथ मिलकर अभियान चला रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के एसडीओ अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि दिवाली के दौरान उल्लू के शिकार को रोकने के लिए हमने पूरी टीम को अलर्ट किया है।

कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के एसडीओ अमित ग्वासाकोटी ने आगे कहा कि सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए गश्त बढ़ाई गई है। सीमा क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। लोगों से अपील है कि यदि किसी को उल्लू के अवैध शिकार की जानकारी मिलती है तो तुरंत वन विभाग को सूचित करे।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में कार चालक का तांडव, पुलिस अधिकारी को 100 मीटर तक घसीटा
ये भी पढ़ें:हिमाचल में माननीयों के वेतन बढ़े, MLA को हर महीने मिलेंगे 2.80 लाख, CM को कितना?
ये भी पढ़ें:DUSU की संयुक्त सचिव पर पुलिस के सामने टीचर को थप्पड़ मारने का आरोप, क्यों विवाद

देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क

बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैंली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। जिम कॉर्बेट ने इस पार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jim Corbett National Park

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।