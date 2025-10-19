इस राज्य में DA और बोनस दोनों, दिवाली पर संविदा और निकाय कर्मियों के भी घर आई लक्ष्मी

संक्षेप: इस दिवाली उत्तराखंड के निकाय और संविदा कर्मियों को डीए के साथ बोनस का भी ऐलान हुआ है। सरकार ने पहले राज्य कर्मियों के लिए डीए की घोषणा की थी। अब नियमित और अनियमित कर्मचारियों को भी सौगात दी है।

DA and Bonus: उत्तराखंड में स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (डीए) भी तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। शनिवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दी। राज्य कर्मचारियों का डीए पहले ही बढ़ चुका है। निकाय कर्मी भी इसकी मांग कर रहे थे। सरकार ने डीए के साथ बोनस का भी गिफ्ट दिया है।

उत्तराखंड रोडवेज दीवाली पर नियमित कर्मचारियों को 6908 रुपये का बोनस देगा। विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीकी कर्मचारियों को बोनस के भी रूप में 1184 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रोत्साहन राशि के लिए किलोमीटर और ड्यूटी दिवस की शर्तें भी पूरी करनी होगी।

बोनस भी मिलेगा महाप्रबंधक (कार्मिक) पवन मेहरा ने बताया कि रोडवेज में करीब दो हजार नियमित कर्मचारी हैं, सभी को इस बार 6908 रुपये का बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

प्रोत्साहन राशि के लिए संविदा और विशेष श्रेणी के ड्राइवर और कंडक्टरों को वर्ष 2024-25 में मैदानी रूट पर 56000, पर्वतीय रूट पर 36000 और मिश्रित पर 46000 किलोमीटर होने चाहिए। तकनीकी कर्मचारियों के 240 ड्यूटी दिवस होने चाहिए। कहा कि ड्राइवर-कंडक्टर का अवधि में कोई बिना टिकट प्रकरण, भ्रष्टाचार और दुर्घटना का मामला नहीं होना चाहिए। सभी शर्तें पूरी करने के बाद ही प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

संविदा कर्मचारियों का वेतन जारी करने की मांग सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) जिला देहरादून के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को यूजेवीएनएल के डीजीएम मुकेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने संविदा, ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत श्रमिकों को सितंबर का वेतन और बोनस जारी करने की मांग उठाई। इस दौरान सीटू के जिला महामंत्री लेखराज, जिला अध्यक्ष एसएस नेगी, उपाध्यक्ष रामसिंह भंडारी, कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार नौडियाल, सचिव अभिषेक भंडारी आदि मौजूद रहे।