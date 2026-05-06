यह कानून की अदालत है, कोई फिल्म नहीं: हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक को जारी किया अवमानना नोटिस
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किच्छा सीट के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के माध्यम से शुक्ला को अवमानना नोटिस जारी किया।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनावों में देरी को लेकर न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां प्रसारित करने के आरोप में बुधवार को किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को अवमानना नोटिस जारी किया। जस्टिस राकेश थपलियाल ने ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के जरिए यह नोटिस जारी किया। उन्होंने शुक्ला द्वारा कथित तौर पर फैलाए गए एक वीडियो और पर्चों का संज्ञान लेने के बाद यह कदम उठाया। इन सामग्रियों में बार-बार सुनवाई टलने के कारण मामले को वापस लेने की संभावना जताई गई थी, जिसे अदालत ने न्यायिक गरिमा को कम करने वाला माना।
मामले की सुनवाई के दौरान जब शुक्ला अदालत में पेश हुए, तो अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, 'यह कानून की अदालत है, कोई फिल्म नहीं।' पीठ ने कहा कि न्यायिक गरिमा को कम करने वाली टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं और साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई साप्ताहिक आधार पर हर हफ्ते की जा रही है।'
जल्द चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही बात
अदालत शुक्ला के साथ ही उधमसिंह नगर जिले के सिरोली कला के मोहम्मद यासीन और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जल्द चुनाव कराने की मांग की है।
आयोग के अधिकारी ने चुनाव में देरी के कारण गिनाए
सुनवाई के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए। अधिकारी ने एक हलफनामा पेश किया, जिसमें कहा गया कि आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने देरी के लिए कुछ कारण भी बताए।
चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण पर अदालत ने जताया असंतोष
हालांकि, अदालत ने आयोग के स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस समय नगर पालिका का कामकाज एक प्रशासक कर रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इससे क्षेत्र में जरूरी सार्वजनिक कार्यों में बाधा पहुंच रही है।
याचिका में कहा गया है कि सिरोली कला 2018 से किच्छा नगर पालिका का हिस्सा है। पांच करोड़ रुपए के विकास कार्यों के पूरा होने के बाद क्षेत्र को अलग करने के प्रस्तावित कदम का निवासियों ने विरोध किया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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