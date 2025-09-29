भगवा चोला ओढ़ लोगों की जमीन हड़पता था दिल्ली का ठग, स्वामी हंसराज साथियों संग अरेस्ट

हरिद्वार में जमीन धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार तीन लोगों में एक भगवाधारी है। जो खुद को स्वामी हंसदेश पुनियानी बताता है। भगवा चोला ओढ़े इस ठग के खिलाफ मारपीट और धोखाधड़ी के कई मुकदमे हैं।

भगवा चोला ओढ़े दिल्ली के ठग को हरिद्वार पुलिस ने उसके दो साथियों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर जमीन और ट्रस्ट की संपत्तियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने का आरोप है। पुलिस तीन फरार सदस्यों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है।

फर्जीवाड़ा गिरोह का पर्दाफाश ज्वालापुर और बहादराबाद थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों की जमीन हड़पने वाले गिरोह पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में स्वामी हंसदेश पुनियानी उर्फ हंसराज निवासी गोविंदपुरा, दिल्ली, सुनील कत्याल उर्फ कालिया निवासी कलानौर, रोहतक (हरियाणा) और रोहताश निवासी शिवधाम ट्रस्ट, श्रवणनाथ नगर (हरिद्वार) शामिल हैं।

गैंगस्टर ऐक्ट में मुकदमा गौरतलब है कि 26 सितंबर को ज्वालापुर कोतवाली में उपनिरीक्षक खेमेंद्र गंगवार ने छह लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना गुलशन नारंग अपने साथियों संग जमीन और ट्रस्ट की संपत्तियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें बेचता और विरोध करने वालों को धमकाता था। आरोपियों पर विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, धमकी और मारपीट के केस दर्ज हैं।

पुलिस ऐक्शन एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने मामले की विवेचना बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा को सौंपी। ज्वालापुर कोतवाल कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम ने दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। हरिद्वार में भगवा चोला ओढ़कर जमीनों और ट्रस्ट की संपत्तियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पने वाले दिल्ली के ठग स्वामी हंसदेश पुनियानी को पुलिस ने दो साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया है।