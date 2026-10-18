कांग्रेस उत्तराखंड में 22 से 25 तक निकालेगी न्याय यात्रा, किन मुद्दों पर होगा फोकस?

उत्तराखंड में 4 दिन सियासी माहौल गर्म रहेगा। कांग्रेस ने 22 से 25 अक्टूबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में ‘न्याय यात्रा’ निकालने का ऐलान किया है। इसमें पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर जनसंवाद किया जाएगा। इसके साथ ही बड़े मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाने की रणनीति तैयार की जाएगी।

कांग्रेस 22 से 25 अक्टूबर तक उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ‘न्याय यात्रा’ निकालेगी और जनसंवाद के माध्यम से अंकिता भंडारी प्रकरण सहित ज्वलंत मुद्दों को जनता के बीच उठाएगी। इसके साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान अंकिता भंडारी प्रकरण, कथित वीआईपी की भूमिका, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी इन मुद्दों को सदन के भीतर भी प्रमुखता से उठाएगी।

देहरादून में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रदेश प्रभारी ने बताया कि 1 नवंबर को उत्तराखंड से कांग्रेस कार्यकर्ता एसआईआर और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े सवालों को लेकर दिल्ली में आयोजित विशाल रैली में भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा 4 नवंबर को उत्तराखंड की जमीन और संसाधनों के मुद्दे पर जिला एवं प्रदेश मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं को सामने लाया जाएगा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

जांच की मांग भी उठाई प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से जुड़े विभागों में कथित वित्तीय अनियमितताओं के उनके पति की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके विभाग में राशन वितरण, मिड-डे मील योजना, राष्ट्रीय खेलों से संबंधित खर्चों और अन्य विभागीय मदों में कथित अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए।

उत्तराखंड की जनता की भावनाएं आहत हुईं : सैलजा कुमारी सैलजा ने कहा कि अंकिता के परिवार की ओर से उठाए जा रहे कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़े सवालों का संतोषजनक जवाब अब तक नहीं मिला है। भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति ने उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को आहत किया है।