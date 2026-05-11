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‘कांग्रेस सरकार’ के लिए बदरीनाथ में हवन और पूजा; विजय का आशीर्वाद मांगा

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, गोपेश्वर/देहरादून
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2027 में कांग्रेस की विजय के लिए बदरीनाथ धाम में विशेष पूजा-अर्चना और हवन किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी शैलजा कुमारी के साथ कई कांग्रेस नेता भी पहुंचे।

‘कांग्रेस सरकार’ के लिए बदरीनाथ में हवन और पूजा; विजय का आशीर्वाद मांगा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बदरीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बदरी विशाल की विशेष पूजा-अर्चना की और राष्ट्र की सुख-समृद्धि के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी की विजय का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद नेताओं ने सीमांत गांव माणा का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की।

बदरीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला ने बताया कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, समेत उत्तराखण्ड में कांग्रेस के सह प्रभारी मनोज यादव और पार्टी के सह प्रभारी सुरेन्द्र शर्मा के मिलकर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और और नेताओं ने राष्ट्र की सुख समृद्धि और 2027 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की विजय के लिए भगवान बदरी विशाल का आशीर्वाद मांगा।

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भगवान बदरी विशाल के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में यज्ञ हवन स्थल पर यज्ञ किया गया। बदरी विशाल के दर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माणा गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की और वहां की संस्कृति और परिश्रम की प्रवृत्ति की तारीफ की।

यमुनोत्री पैदल मार्ग पर श्रद्धालु परेशान

बड़कोट। यमुनोत्री धाम के वैकल्पिक पैदल मार्ग पर बने सुलभ शौचालय का टैंक लीक होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बहती गंदगी से धार्मिक आस्था आहत होने के साथ मार्ग पर आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। काली कमली, यमुना आश्रम व कालिंदी आश्रम होते हुए यमुना मंदिर तक जाने वाले वैकल्पिक पैदल मार्ग सुलभ शौचालय बना हुआ है और शौचालय टैंक लीकेज हो रहा है, जिससे श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं।

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शिवपुरी में बस पलटने से सात यात्री घायल

ऋषिकेश। बदरीनाथ धाम के दर्शन कर ऋषिकेश लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस शिवपुरी में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सात यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बस से बाहर निकाल कर उन्हें ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल भेजा, जबकि सुरक्षित 18 यात्रियों को वाहन की व्यवस्था कर ऋषिकेश भेजा गया।

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ज्योतिर्मठ-नीती-मलारी नेशनल हाईवे खुला

गोपेश्वर, संवाददाता। चमोली जिले में ज्योतिर्मठ-नीती-मलारी नेशनल हाईवे ढाक के समीप रविवार सुबह पापड़ीधार में सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से बंद हो गया। सीमांत क्षेत्र के 25 से अधिक गांवों का संपर्क ब्लॉक और जिला मुख्यालय से टूट गया। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और कंस्ट्रक्शन कंपनी की टीमों ने मलबा और बोल्डर हटाकर सड़क को शाम छह बजे खोल दिया।

ज्योतिर्मठ-नीती-मलारी नेशनल हाईवे पर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। रविवार सुबह साढ़े आठ बजे हाईवे पर पापड़ीधार में पहाड़ी दरकने लगी और हाईवे बंद हो गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नन्द किशोर जोशी ने बताया कि मलबा हटाकर मार्ग को सुचारु कर दिया गया है। उन्होंने यात्रियों से दौरान सावधानी बरतने की अपील की है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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