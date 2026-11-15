‘CM जो चाहें कर लें…हथकड़ी हमारे लिए गहने’; जौलजीबी मेले में मंच पर तोड़फोड़ पर कांग्रेस MLA की धामी को चुनौती

उत्तराखंड के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने जौलजीबी मेले के मंच पर तोड़फोड़ के बाद अब मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा है कि वो मुकदमों से नहीं डरते। सीएम जो चाहें कर लें। जानिए और क्या-क्या कहा।

उत्तराखंड में धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने शनिवार को जौलजीबी मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बोलने की अनुमति नहीं देने से नाराज होकर मंच पर ही तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने आज कहा कि मुख्यमंत्री को जो करना है, वो कर लें। हथकड़ियां तो हमारे लिए गहनों की तरह हैं।

कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कल की घटना पर आज बोलते हुए कहा, 8 साल के एक बच्चे की जान चली गई, फिर भी उन्हें कोई शर्म नहीं आ रही। उल्टा वे इस बात का बखान कर रहे हैं कि उन्होंने लिपुलेख तक कितनी सुंदर सड़क बनाई है। क्या उन्हें यह कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई, जबकि ठीक एक दिन पहले ही वे उस बच्चे के घर जाकर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताकर आए थे?

हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कनाड़ के लोगों के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे, जो इस समय बिटौगढ़ में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर उन्हें विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाएंगे। हमें यह भी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री का कोई प्रतिनिधि उस 8 साल के बच्चे के परिवार से मिलने जाएगा और यह स्वीकार करेगा कि यह सरकार की विफलता है, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इस सड़क पर किसी और बच्चे की जान न जाए।

हरीश धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री भाग रहे हैं और डरे हुए हैं, वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जहां तक मेरी बात है, मैं कभी भ्रष्टाचार या किसी गलत काम में शामिल नहीं रहा। इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है।

उन्होंने कहा कि मैं पूरी निडरता से सीना तानकर खड़ा हूं। मैंने आज मुख्यमंत्री से कह दिया है, 'आपको जो करना है, वो कर लें। आपने सालों से मुझे कानूनी मामलों में उलझा कर रखा है, एक और मामला दर्ज कर दीजिए। मैं उसे भी संभाल लूंगा।। हथकड़ियां हमारे लिए गहनों की तरह हैं। मैंने पुष्कर धामी को सीधे चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है, तो आज ही उपचुनाव में मेरे सामने आइए। अगर मैंने आपकी जमानत जब्त नहीं करवा दी, तो मेरा नाम हरीश धामी नहीं।

क्या है मामला दरअसल, जौलजीबी मेले के उद्घाटन के दौरान हरीश धामी मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पहले बोलना चाहते थे, लेकिन कथित तौर पर उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। मुख्यमंत्री द्वारा मेले का उद्घाटन कर वहां से जाने के बाद हरीश धामी द्वारा मंच पर माइक और कुर्सियां फेंके जाने की घटना हुई थी। विधायक ने कहा, "मैं इस मेले का अध्यक्ष हूं, लेकिन अध्यक्ष होने के बावजूद मुझे बोलने और स्थानीय लोगों की मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखने तक का मौका नहीं दिया गया।"