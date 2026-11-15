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‘CM जो चाहें कर लें…हथकड़ी हमारे लिए गहने’; जौलजीबी मेले में मंच पर तोड़फोड़ पर कांग्रेस MLA की धामी को चुनौती

By Praveen Sharma
पिथौरागढ़, एएनआई
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उत्तराखंड के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने जौलजीबी मेले के मंच पर तोड़फोड़ के बाद अब मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा है कि वो मुकदमों से नहीं डरते। सीएम जो चाहें कर लें। जानिए और क्या-क्या कहा।

Congress MLA Harish Dhami
कांग्रेस विधायक हरीश धामी

उत्तराखंड में धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने शनिवार को जौलजीबी मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बोलने की अनुमति नहीं देने से नाराज होकर मंच पर ही तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने आज कहा कि मुख्यमंत्री को जो करना है, वो कर लें। हथकड़ियां तो हमारे लिए गहनों की तरह हैं।

कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कल की घटना पर आज बोलते हुए कहा, 8 साल के एक बच्चे की जान चली गई, फिर भी उन्हें कोई शर्म नहीं आ रही। उल्टा वे इस बात का बखान कर रहे हैं कि उन्होंने लिपुलेख तक कितनी सुंदर सड़क बनाई है। क्या उन्हें यह कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई, जबकि ठीक एक दिन पहले ही वे उस बच्चे के घर जाकर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताकर आए थे?

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हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कनाड़ के लोगों के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे, जो इस समय बिटौगढ़ में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर उन्हें विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाएंगे। हमें यह भी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री का कोई प्रतिनिधि उस 8 साल के बच्चे के परिवार से मिलने जाएगा और यह स्वीकार करेगा कि यह सरकार की विफलता है, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इस सड़क पर किसी और बच्चे की जान न जाए।

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हरीश धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री भाग रहे हैं और डरे हुए हैं, वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जहां तक मेरी बात है, मैं कभी भ्रष्टाचार या किसी गलत काम में शामिल नहीं रहा। इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है।

उन्होंने कहा कि मैं पूरी निडरता से सीना तानकर खड़ा हूं। मैंने आज मुख्यमंत्री से कह दिया है, 'आपको जो करना है, वो कर लें। आपने सालों से मुझे कानूनी मामलों में उलझा कर रखा है, एक और मामला दर्ज कर दीजिए। मैं उसे भी संभाल लूंगा।। हथकड़ियां हमारे लिए गहनों की तरह हैं। मैंने पुष्कर धामी को सीधे चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है, तो आज ही उपचुनाव में मेरे सामने आइए। अगर मैंने आपकी जमानत जब्त नहीं करवा दी, तो मेरा नाम हरीश धामी नहीं।

क्या है मामला

दरअसल, जौलजीबी मेले के उद्घाटन के दौरान हरीश धामी मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पहले बोलना चाहते थे, लेकिन कथित तौर पर उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। मुख्यमंत्री द्वारा मेले का उद्घाटन कर वहां से जाने के बाद हरीश धामी द्वारा मंच पर माइक और कुर्सियां फेंके जाने की घटना हुई थी। विधायक ने कहा, "मैं इस मेले का अध्यक्ष हूं, लेकिन अध्यक्ष होने के बावजूद मुझे बोलने और स्थानीय लोगों की मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखने तक का मौका नहीं दिया गया।"

हरीश ने कहा, “सरकार भ्रष्टाचारी है और विपक्षी पार्टी से डरी हुई है। मुख्यमंत्री के पास राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार का सच सुनने की हिम्मत नहीं है।”

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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