उत्तराखंड चुनाव का ऐलान होते ही आएगा कांग्रेस का घोषणापत्र, पहले जनता से मांगे सुझाव
कांग्रेस ने कहा है कि उत्तराखंड चुनाव का ऐलान होते ही उनका घोषणापत्र जारी होगी। इससे पहले पार्टी ने ई-मेल और वॉट्सएप पर जनता से सुझाव मांगे हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने से पहले ई-मेल और व्हाट्सऐप के जरिए आम जनता से सीधे सुझाव मांगेगी। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों की आधिकारिक घोषणा होते ही मेनिफेस्टो जारी कर देगी। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करना है, जिसमें हर वर्ग की आवाज और भागीदारी हो।
मंगलवार को कांग्रेस भवन में घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक के बाद अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस जनता की राय से चलने वाली सरकार बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में ठेकेदारों की सरकार चल रही है, जो दिल्ली और नागपुर के रिमोट कंट्रोल से संचालित होती है। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र के लिए पार्टी ने आम जनता से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ई-मेल ukpccmission2027@gmail.com जारी किया गया है। जल्द ही एक व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किया जाएगा।
जनता के बीच जाएंगे कार्यकर्ता
कापड़ी ने स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिलावार और विधानसभावार विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि सीधे लोगों के बीच जाकर उनके विचार एकत्र किए जा सकें। इसमें किसान, युवा, महिला, कर्मचारी, व्यापारी, सैनिक और अर्धसैनिक बलों समेत सभी वर्गों की राय शामिल होगी। कापड़ी ने कहा कि यह घोषणा पत्र केवल वादों का पुलिंदा नहीं होगा, बल्कि इसमें उत्तराखंड की दशा-दिशा और भविष्य के स्वरूप का भी स्पष्ट रोडमैप देखने को मिलेगा।
समिति के सदस्य सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इस घोषणा पत्र में राज्य की सवा करोड़ जनता की सहभागिता दिखेगी। वहीं डॉ. प्रेम बहुखंडी ने कहा कि बीते दस वर्षों में भाजपा सरकार ने सरकारी संस्थाओं को बंद करने का काम किया है, जिसके जवाब में कांग्रेस गांधीवादी सर्वोदय विकास का मॉडल लेकर आएगी। सदस्य सुजाता पॉल ने आश्वस्त किया कि मेनिफेस्टो में महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
युवा आयोग बनाने से पहले माफी मांगे राज्य सरकार
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि युवा आयोग का गठन करने से पहले सरकार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए माफी मांगे। कांग्रेस भवन में मंगलवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोदियाल ने कहा कि पौड़ी गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या के साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। सरकार भी उनकी पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाया जाना भाजपा की घबराहट और राहुल गांधी के प्रभाव को दर्शाता है।
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