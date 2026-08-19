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उत्तराखंड चुनाव का ऐलान होते ही आएगा कांग्रेस का घोषणापत्र, पहले जनता से मांगे सुझाव

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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कांग्रेस ने कहा है कि उत्तराखंड चुनाव का ऐलान होते ही उनका घोषणापत्र जारी होगी। इससे पहले पार्टी ने ई-मेल और वॉट्सएप पर जनता से सुझाव मांगे हैं। 

uttarakhand Congress Manifesto
उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणापत्र चुनाव का ऐलान होते ही जारी होगा

उत्तराखंड कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने से पहले ई-मेल और व्हाट्सऐप के जरिए आम जनता से सीधे सुझाव मांगेगी। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों की आधिकारिक घोषणा होते ही मेनिफेस्टो जारी कर देगी। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करना है, जिसमें हर वर्ग की आवाज और भागीदारी हो।

मंगलवार को कांग्रेस भवन में घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक के बाद अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस जनता की राय से चलने वाली सरकार बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में ठेकेदारों की सरकार चल रही है, जो दिल्ली और नागपुर के रिमोट कंट्रोल से संचालित होती है। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र के लिए पार्टी ने आम जनता से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ई-मेल ukpccmission2027@gmail.com जारी किया गया है। जल्द ही एक व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किया जाएगा।

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जनता के बीच जाएंगे कार्यकर्ता

कापड़ी ने स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिलावार और विधानसभावार विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि सीधे लोगों के बीच जाकर उनके विचार एकत्र किए जा सकें। इसमें किसान, युवा, महिला, कर्मचारी, व्यापारी, सैनिक और अर्धसैनिक बलों समेत सभी वर्गों की राय शामिल होगी। कापड़ी ने कहा कि यह घोषणा पत्र केवल वादों का पुलिंदा नहीं होगा, बल्कि इसमें उत्तराखंड की दशा-दिशा और भविष्य के स्वरूप का भी स्पष्ट रोडमैप देखने को मिलेगा।

समिति के सदस्य सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इस घोषणा पत्र में राज्य की सवा करोड़ जनता की सहभागिता दिखेगी। वहीं डॉ. प्रेम बहुखंडी ने कहा कि बीते दस वर्षों में भाजपा सरकार ने सरकारी संस्थाओं को बंद करने का काम किया है, जिसके जवाब में कांग्रेस गांधीवादी सर्वोदय विकास का मॉडल लेकर आएगी। सदस्य सुजाता पॉल ने आश्वस्त किया कि मेनिफेस्टो में महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

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युवा आयोग बनाने से पहले माफी मांगे राज्य सरकार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि युवा आयोग का गठन करने से पहले सरकार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए माफी मांगे। कांग्रेस भवन में मंगलवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोदियाल ने कहा कि पौड़ी गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या के साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। सरकार भी उनकी पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाया जाना भाजपा की घबराहट और राहुल गांधी के प्रभाव को दर्शाता है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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