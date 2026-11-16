टिकट का मोह नहीं छूट रहा, बार-बार हार के बाद भी कांग्रेस में दिग्गजों की दावेदारी
उत्तराखंड चुनाव नजदीक हैं, लेकिन कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर असमंजस नहीं थम रहा है। कई नेता ऐसे हैं, जो लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन टिकट का मोह नहीं छूट रहा है।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस के भीतर टिकट वितरण का गणित उलझता जा रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ और कद्दावर नेता ऐसे हैं, जो लगातार दो या तीन बार से विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आगामी चुनाव में उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। दिग्गजों की इसी मजबूत दावेदारी ने पार्टी के उभरते नेताओं के बीच हलचल तेज कर दी है।
टिकटों को लेकर चल रही खींचतान के बीच अब पार्टी के भीतर उभरते नेताओं ने भीतरखाने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इन कार्यकर्ताओं का तर्क है कि जब बार-बार मौका देने के बाद भी परिणाम नहीं बदल रहे, तो पार्टी को गुजरात या हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ‘नो रिपीट थ्योरी’ अपनानी चाहिए। हारने वाले चेहरों के बजाय नए और ऊर्जावान चेहरों को मैदान में उतारा जाए।
‘टिकाऊ और जिताऊ’ के फॉर्मूले पर टिका नेतृत्व
हालांकि, पार्टी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व इस बार ‘टिकाऊ और जिताऊ’ के फॉर्मूले पर टिकट वितरण करने का दावा कर रहा है। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव का समय करीब आ रहा है, सीटों पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण चुनाव लड़ने वाले संभावित नेताओं और कार्यकर्ताओं में असमंजस बना है।
लगातार दो बार चुनाव हार चुके प्रमुख चेहरे
गढ़वाल मंडल में मसूरी से गोदावरी थापली, देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना, विकासनगर से नवप्रभात, राजपुर रोड से राजकुमार, देवप्रयाग से मंत्री प्रसाद नैथानी, नरेंद्रनगर से ओम गोपाल रावत, कोटद्वार से सुरेंद्र सिंह नेगी, श्रीनगर से गणेश गोदियाल, केदारनाथ से मनोज रावत, धनोल्टी से मनमोहन सिंह मल्ल और थराली से प्रो. जीत राम लगातार दो बार चुनाव हारे है। कुमाऊं मंडल में सल्ट से रंजीत रावत, कपकोट से ललित फर्स्वाण, चंपावत से हिमेश खर्कवाल, सोमेश्वर से राजेंद्र बाराकोटी, डीडीहाट से प्रदीप पाल इस सूची में शामिल हैं।
हर सीट पर कई दावेदार
वर्तमान में स्थिति यह है कि प्रदेश की लगभग हर विधानसभा सीट पर टिकट के कई-कई दावेदार ताल ठोक रहे हैं। ऐन वक्त पर सीट बदलने या अचानक पैराशूट प्रत्याशी उतारने से कांग्रेस को पहले भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। धर्मपुर और सहसपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर ‘बाहरी’ नेताओं को टिकट देने की चर्चाओं का भी स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन