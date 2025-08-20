Congress Leader Booked for Murder case in udham singh nagar Police also Probe Firing and Looting Case उत्तराखंड में युवक की हत्या पर बवाल, कांग्रेस नेता समेत 6 पर मुकदमा; फायरिंग और लूट का भी आरोप, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड में युवक की हत्या पर बवाल, कांग्रेस नेता समेत 6 पर मुकदमा; फायरिंग और लूट का भी आरोप

उत्तराखंड में युवक की हत्या पर बवाल, कांग्रेस नेता समेत 6 पर मुकदमा; फायरिंग और लूट का भी आरोप

उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में युवक की हत्या को लेकर बवाल बढ़ गया है। मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों पर फायरिंग और लूट का भी आरोप है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)Wed, 20 Aug 2025 08:40 AM
उत्तराखंड के कुमाऊं में उधमसिंह नगर जिले के किच्छा में आलिम हत्याकांड का मामला तूल पकड़ गया है। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जाधारी सरवरयार खान समेत छह लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर यह साजिश रची गई थी। पुलिस ने पीड़ित परिवार के घर पर फायरिंग और लूट की भी जांच शुरू कर दी है।

मृतक आलिम की बहन मीना ने अलग तहरीर देकर 14 नामजद और 10 अज्ञात आरोपियों पर उसके घर के बाहर फायरिंग करने और सात हजार रुपये लूटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों मामलों में अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पंचायत चुनाव की रंजिश बनी वजह

मृतक के भाई समी पुत्र अकरम खान ने बताया कि ग्राम दरऊ के प्रधान पद पर उसकी चाची नाजिया की जीत से सरवरयार खान और उनके समर्थक रेहान, साजिद नाराज़ थे। तभी से वे परिवार के खिलाफ रंजिश रखने लगे थे। आरोप है कि इसी दुश्मनी के चलते आलिम की हत्या की साजिश रची गई।

किच्छा पुलिस ने दोनों तहरीरों के आधार पर अलग-अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है और इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

