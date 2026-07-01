पहले सम्मान, फिर…; कांग्रेस के मंच पर महिला नेता और विधायक के बीच तकरार- VIDEO
पिथौरागढ़ में कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की उपस्थिति में परिवर्तन संकल्प बैठक का आयोजन किया था। लेकिन महिला नेता के सवालों से विधायक भड़क गए और हंगामा शुरू हो गया।
पिथौरागढ़ में कांग्रेस की कलह एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आ गई। मंगलवार को आयोजित कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई, जब एकजुटता का संदेश देने के लिए सजे मंच पर ही कांग्रेसी नेता उलझ गए। विवाद इतना बढ़ा कि विधायक मयूख महर कार्यक्रम का बहिष्कार कर बीच में ही चले गए। विवाद महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष भावना नगरकोटी के सवालों से जुड़ा है, जिस पर विधायक महर भड़क गए।
जिला पंचायत सभागार में आयोजित सम्मेलन की शुरुआत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक हरीश धामी, पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल समेत अन्य नेताओं का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। करीब 20 से 25 मिनट तक कार्यक्रम शांतिपूर्वक चला, लेकिन जैसे ही महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष भावना नगरकोटी स्वागत भाषण देने मंच पर पहुंचीं, माहौल बदल गया।
भावना नगरकोटी ने अपने संबोधन के दौरान निकाय चुनाव का मुद्दा उठाते हुए स्थानीय विधायक मयूख महर पर तीखे सवाल उठाए। मंच से विधायक पर सीधे निशाने साधे जाने से कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी और कार्यकर्ता असहज हो गए। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया। मंच पर बढ़ते तनाव और सार्वजनिक विवाद से नाराज विधायक मयूख महर ने कार्यक्रम के बीच में ही उठने का फैसला किया। उन्होंने मंच पर हो रही अनुशासनहीनता का विरोध करते हुए परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का बहिष्कार किया और कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए।
गोदियाल बोले, एकजुट हों कांग्रेसी
पिथौरागढ़। सम्मेलन के दौरान विवाद पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को संयम बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं विधायक मयूख महर से बातचीत कर नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे।
मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में गोदियाल ने कहा कि सम्मेलन में हुई घटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में सभी कार्यकर्ताओं को मर्यादा और संयम बनाए रखना चाहिए। गोदियाल ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया।
महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग, तीन को नोटिस
पिथौरागढ़, संवाददाता। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के दौरान हुए विवाद के बाद कांग्रेस प्रदेश संगठन ने पिथौरागढ़ महिला कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। अनुशासनहीनता के मामले में प्रदेश नेतृत्व ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर छह वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में हुए विवाद के बाद कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी की ओर से पूर्व दर्जा राज्यमंत्री महेंद्र लुंठी, पूर्व पीसीसी सदस्य दीपक लुंठी और महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष भावना नगरकोटी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंच पर अव्यवस्था फैलाई गई और वरिष्ठ नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जो पार्टी अनुशासन के विरुद्ध है। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय कांग्रेस संगठन में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने महिला कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी भंग किए जाने और तीन नेताओं को नोटिस जारी होने की पुष्टि की है।
मर्यादित तरीके से अपनी पीड़ा रखी : भावना
महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष भावना नगरकोटी ने मीडिया से बातचीत में विधायक मयूख महर के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान जो परिस्थितियां बनीं और जो पीड़ा उन्होंने झेली, उसे ही मर्यादित तरीके से रखा। उनका कहना था कि यदि विधायक को मंच पर बोलने का अवसर मिलने पर वे उनके सवालों का जवाब दे देते, तो मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा कि मेहनत कार्यकर्ता करते हैं, जबकि उसका लाभ कुछ लोगों को मिलता है। उन्होंने सम्मेलन की तैयारियों में विधायक के शामिल नहीं होने का भी आरोप लगाया।
विधायक को सरेआम लज्जित किया गया : महर
मीडिया से बातचीत में विधायक मयूख महर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम था और सभी लोग उत्साह के साथ उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अराजक तत्वों ने सुनियोजित षड्यंत्र रचा। महर ने कहा कि प्रथम महिला वक्ता राजनीतिक द्वेष निकाल रही थीं और एक विधायक को अप्रत्यक्ष रूप से सरेआम लज्जित किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में वहां बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता था।
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