उत्तराखंड में सत्ता वापसी की राह देख रही कांग्रेस चुनाव मोड में आई; किसे-कहां कमान; पूरी लिस्ट
उत्तराखंड में सत्ता वापसी की राह देख रही कांग्रेस चुनाव मोड में आ गई है। उसने जिला और विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा जताया है। पूरी लिस्ट देखें।
कांग्रेस ने उत्तराखंड में जिला एवं विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है। साथ ही प्रदेश संगठन के उपाध्यक्षों को विभिन्न फ्रंटल संगठनों, विभागों एवं प्रकोष्ठों का दायित्व भी सौंपा गया है। सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही कांग्रेस ने देहरादून में संगठन मजबूत करने का जिम्मा अनुभवी नेताओं को सौंपा है। प्रदेश महासचिव विजय गुनसोला को देहरादून शहर, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पालीवाल को पछवादून और प्रदेश महासचिव अरविंद प्रधान को परवादून का प्रभार दिया गया है।
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नवनियुक्त प्रभारियों एवं पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी साथी अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
देहरादून:विजय गुनसोला
टिहरी जिले के विजय गुनसोला को देहरादून शहर की जिम्मेदारी मिली है। वह वर्ष 1997 में गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष रहे। 2003 से 2008 तक जिला पंचायत सदस्य और घनसाली के भिलंगना में ब्लॉक प्रमुख भी रहे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के साथ प्रदेश कांग्रेस में सचिव और महासचिव की जिम्मेदारी संभाली। प्रीतम सिंह के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान भी संगठन में सक्रिय रहे। गुनसोला के मुताबिक, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन में एकजुटता लाना प्राथमिकता होगी। कांग्रेस महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी। लक्ष्य भाजपा सरकार को हटाने के लिए पार्टी को मजबूत करना है।
पछवादून:संजय पालीवाल
हरिद्वार के डॉ. संजय पालीवाल को पछवादून की कमान सौंपी गई है। वह एनडी तिवारी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत सरकार में राज्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के समय से संगठन में सक्रिय पालीवाल ने 1996 से 2007 तक करीब 12 साल कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2009 के बाद प्रदेश संगठन में महामंत्री रहे और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पार्टी ने उनके अनुभव को देखते हुए यह दायित्व दिया है। पालीवाल का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। भाजपा की तानाशाही और महंगाई से जनता परेशान है। पार्टी इन मुद्दों पर जनता के बीच जाकर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन मजबूत करेगी।
परवादून : अरविंद प्रधान
रुड़की के अरविंद प्रधान को परवादून की जिम्मेदारी दी गई है। वह बचपन से कांग्रेस से जुड़े हैं। उनका परिवार सुनेहरा गांव में कई पीढ़ियों से प्रधान पद की जिम्मेदारी निभाता रहा है। प्रधान एनएसयूआई में विधानसभा अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस में जिला महासचिव रहे। इसके बाद कांग्रेस के जिला महासचिव और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2023 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। अब प्रदेश महासचिव के रूप में उन्हें परवादून का प्रभार मिला है। प्रधान के मुताबिक, हर कार्यकर्ता को साथ लेकर चलेंगे। जल्द ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर संवाद बढ़ाया जाएगा और मिलकर संगठन मजबूत किया जाएगा।
इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी
सांगठनिक जिलों में उपाध्यक्ष एवं महामंत्री नियुक्त-पौड़ी: धीरेंद्र प्रताप, हरिद्वार ग्रामीण:दर्शनलाल,रुड़की ग्रामीण:संजय जैन,पछवादून:संजय पालीवाल, रुद्रपुर शहर:मधु सांगुड़ी,यूएसनगर:सतीश नैनवाल,अल्मोड़ा:हेमंत बगड़वाल, चंपावत: राजेंद्र पाल,पुरोला:नीरज त्यागी,उत्तरकाशी:अभिषेक सिंह,देवप्रयाग:राकेश राणा, टिहरी:वीरेंद्र पोखरियाल,रुद्रप्रयाग:दीप शर्मा,चमोली:नवीन जोशी, हरिद्वार शहर:नरेंद्र राणा,रुड़की शहर:राव शेर मोहम्मद,कोटद्वार ग्रामीण:राकेश लाल, कोटद्वार शहर: अनिल भास्कर, काशीपुर शहर: सुमित्तर भुल्लर, हल्द्वानी शहर: शोभा बिष्ट, रानीखेत: संदीप चीमा, नैनीताल: डॉ.गणेश, बागेश्वर: पुष्कर जैन, पिथौरागढ़: संजय किरोला, डीडीहाट: राजेंद्र टांगरिया।
विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी/सचिव
पुरोला:मनीष राणा, यमुनोत्री:भूपेंद्र लिंगवाल, गंगोत्री:नवनीत कुकरेती, बद्रीनाथ: चंद्रशेखर पल्लव, थराली:वीरेंद्र रावत थोकदार,कर्णप्रयाग:सुदर्शन शाह, केदार नाथ:विजेंद्र रावत, रुद्रप्रयाग: कुंवर सजवाण, घनसाली: महेश जोशी, देवप्रयाग: वीरेंद्र सिंह, नरेंद्रनगर:यशपाल चौहान, प्रतापनगर:त्रिलोक सजवाण, टिहरी:देवेंद्र पाल,धनोल्टी:संदीप चमोली,चकराता:नितिन प्रकाश,विकासनगर:सागर मनवाल, सहसपुर: जगदीश चौहान, धर्मपुर: सुधीर शांडिल्य, रायपुर: रुचि कैंतुरा, राजपुर रोड:राकेश अग्रवाल, देहरादून कैंट:गुरजीत लहरी,मसूरी:आमेंद्र बिष्ट, डोईवाला: सोहन लाल, ऋषिकेश:सुनिता प्रकाश, हरिद्वार: संजय सैनी, बीएचईएल रानीपुर: प्रदीप चौधरी, ज्वालापुर:राजीव चौधरी, भगवानपुर:स्वाति नेगी, झबरेड़ा: प्रवीन त्यागी, पिरान कलियर:अशोक धीमान, रुड़की:संजय शर्मा,खानपुर:प्रणय प्रताप, मंगलौर:विनीत भट्ट,लक्सर:शाहिद हसन।
हरिद्वार ग्रामीण:ओमप्रकाश सती, पौड़ी: मीना रावत, यमकेश्वर:गौरव अग्रवाल, श्रीनगर:सुरेंद्र रावत, चौबट्टाखाल: बलवीर सिंह,लैंसडौन:विजय रावत,कोटद्वार:सुमेंद्र बोहरा,धारचूला:प्रदीप पाल, डीडीहाट: जयसिंह दानू।
पिथौरागढ़:महेश पांडे,गंगोलीहाट:संतोष कुमार गोस्वामी, कपकोट:संदीप पटवाल,बागेश्वर: महेंद्र चंद, द्वाराहाट:परितोष जोशी, रानीखेत: दीप डांगी,सोमेश्वर:ललित बिष्ट,अल्मोड़ा:भगत सिंह,जागेश्वर:गोपाल सिंह बिष्ट, सल्ट:वरुण कपूर, लोहाघाट:पूरन सिंह कठैत, चंपावत:महेश दसीला, लालकुआं: प्रिमल राय, भीमताल:विपिन खोलिया, नैनीताल:गुरजीत सिंह, हल्द्वानी: मुशर्रफ हुसैन,कालाढूंगी: इंद्रपाल आर्य,रामनगर:मुकुल बलूटिया,जसपुर:दीपिका गुड़िया, काशीपुर:रदीश भतीजा, बाजपुर: त्रिनाथ बिस्वास, गदरपुर: मोहन खेड़ा, रुद्रपुर: वरुण चौधरी, किच्छा: सुभाष बेहड़, सितारगंज: शंकर दत्त जोशी, नानकमत्ता: अरविंद कुमार, खटीमा: विमला सजवाण।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
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